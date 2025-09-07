Nació el día de Navidad de 1957, pero la vida de Shane McGowan no tuvo ni una noche de paz, tampoco él buscó la calma. El icono del rock y la poesía irlandesa ni siquiera nació en Irlanda: su familia inmigrante lo dio a luz en Kent, Inglaterra, aunque durante los primeros seis años del niño Shane iban y venían entre Londres y el condado de Tipperary. Ahí, en el pueblo de Nenagh, Shane escuchó las primeras canciones y los primeros relatos en el pub de sus tíos, y también se tomó las primeras cervezas. En los años punk, Shane se hizo famoso por su fanzine y por sus peleas borrachas defendiéndose de los ingleses: eran años de paddy bashing en la capital, el término usado para golpear a inmigrantes irlandeses, por racismo y porque la campaña del IRA en los ’70 y ’80 fue una escalada de bombas que en algunos casos apuntaba a objetivos militares y en otros a objetivos civiles, incluídos pubs. Mientras tanto Shane MacGowan ganaba premios literarios y por otro lado era expulsado de la escuela o ingresado en una institución psiquiátrica a los 17 años, porque su abuso de drogas y alcohol ya le había ocasionado episodios psicóticos. Su salto a la fama fue como fan: durante un show de The Clash le sacaron una foto cubierto de sangre –le habían intentado arrancar una oreja– que terminó en la tapa de New Musical Express. Así empezó también su amistad con Joe Strummer.



En 1982, Shane McGowan fundó la banda de punk celta The Pogues. La fusión de velocidad y folklore irlandés para hablar de la experiencia de los inmigrantes, los antihéroes y adictos, soldados y poetas significó la irrupción de una banda irrepetible y rebelde, de shows legendarios por su energía y su completo descontrol, al punto que tanto público como banda apenas los recuerdan. The Pogues escribió la mejor y más triste canción de Navidad del rock, “Fairytale of New York”, un dúo con Kirsty McColl en el que una pareja de borrachos, presos en Nochebuena, recuerdan su hermosa vida y cómo se fue al demonio. Influenciado por otro poeta atorrante, Brendan Behan, Shane McGowan perdió todos sus dientes, grabó “What a Wonderful World” de Louis Armostrong con su amigo Nick Cave y “Haunted” con Sinead O’Connor. Sus canciones fueron himnos: su funeral en 2023 –murió a los 65 de encefalitis-- fue una cuestión de estado a la que acudieron el presidente de Irlanda Michael D. Higgins y el ex líder de Sinn Féin, Gerry Adams. La procesión recorrió las calles de Dublín en un carruaje tirado por caballos, para que la gente pudiera saludarlo. Lo hicieron, cantando. En la misa en Nenagh, se bailó dentro de la iglesia y Nick Cave tocó “Rainy Night in Soho”, quizá su mejor tema. Como sucede con Bob Dylan, a las canciones de Shane McGowan no hay forma de hacerles justicia: su voz pequeña, de poeta insomne, está hecha para sus palabras. Con él y con sus decisiones siempre quedará la frustración de pensar cuánto más pudo haber dado como artista, y al mismo tiempo el respeto a su arte eufórico, doloroso, un lanzallamas.

UNA INSTANTÁNEA DEL PASADO



El mes pasado, el disco más importante de The Pogues cumplió 40 años. Cuando se revisita un clásico por efeméride, el repaso obliga a tomar una instantánea del pasado, y la foto que trae consigo Rum, Sodomy and The Lash es tumultuosa, colorida y llena de una vitalidad política irrepetible. Shane y Spider Stacy –comandante de la flauta irlandesa– se conocían de cantar canciones revolucionarias: reclutaron a James Fearnley en el acordeón, Jem Finer en banjo, Cait O’Riordan en bajo, Philip Chevron en guitarra y Andrew Racken en bajo. El primer disco, Red Roses For Me (1984) fue un éxito y los llevó a una gira como soportes de Elvis Costello. Por admiración, insistencia del manager y onda con la bajista Cait O'Riordan, Costello decidió producir el siguiente disco de The Pogues, a pesar de potenciales catástrofes en el lidiar con la banda más salvaje de la escena post punk. Shane, a pesar de su desorden vital, era un estudioso, y por esta época estaba obsesionado con “no ser un idiota por estar en una banda: la gente solía saber historia, mis abuelos de ambas familias fueron parte de la revolución irlandesa, y quería escribir sobre eso”. Con ese norte reunió las canciones. El secreto de The Pogues es un repertorio de canciones propias y tradicionales, todas con arreglos tan únicos que resulta difícil distinguir qué tema es propio y cuál es folklórico. La propulsión del acordeón y la locomotora punk de la banda hacen el resto. Y nunca funciona mejor que Rum, Sodomy and The Lash, bajo la dirección de Costello. “Sentí que era mi deber capturarlos en toda su gloria dilapidada antes de que los arruinara un productor profesional, un tipo que les sacara esa crudeza que tenían en vivo”, dijo Costello, que ya era una estrella, diez años después de “Watching The Detectives” y también productor de The Specials. Ayudó, también, que estaba enamorado de Cait O’Riordan, la bajista, con quien se fue a vivir en 1986.

Rum, Sodomy and The Lash es una frase que se le atribuye a Winston Churchill, una descripción de la vida naval: ron, sodomía y el látigo, es decir, el trago, el sexo y los castigos para disciplinar a los soldados marineros. Pero, según la banda, lo tomaron de un libro que estaban leyendo: quizá no querían quedar pegados al primer ministro y gran símbolo británico, y por otra parte parece que la cita es apócrifa. La tapa es una pintura de 1819 de Théodore Géricault, “La balsa de la Medusa”, que está en el Louvre. En la pintura hay un grupo de náufragos a la deriva, abandonados en el mar por sus comandantes, en una balsa. Los náufragos son los predecibles: soldados, trabajadores inmigrantes, marineros y pobres. En la enorme pintura, Géricault usó como modelos cuerpos de la morgue, y de hecho los tripulantes están muertos, moribundos, o esperando el milagro. Marcia Farquhar, artista, historiadora y esposa de Jem, la sugirió como tapa, y después intervino la imagen cambiando las caras de los tripulantes por las de The Pogues.

HÉROES Y DESAMPARADOS



Las canciones de Shane son sobre héroes y desamparados. En “The Sickbed of Cuchulainn”, McGowan celebra su cultura: Cuchulainn es un héroe de la mitología de Irlanda, la encarnación del país, pero la canción es la historia de la vida furiosa de un hombre que agoniza. Recuerda sus días de borracheras en Alemania, en un burdel en Madrid, en todas las tabernas, y también como militante de derechos humanos. La inspiración es Frank Ryan, un soldado de la independencia irlandesa y después miembro de la resistencia contra Franco y el fascismo europeo. “Frank fue un caballero del viejo IRA. Era un mujeriego y un atrevido. Además era un socialista republicano apasionado y un orador que llegaba al corazón de la gente”, dijo Shane. La canción es la apertura del disco, una toma de posición. Sigue con la desoladora “The Old Main Drag”, un vals que empieza con una gaita solitaria para una letra estremecedora de Shane: “Cuando llegué a Londres tenía solo 16 años/ Con centavos en el bolsillo y un bolso de bailar/ Fui a Picadilly a chequear la escena/ Y pronto terminé en la vieja calle principal/ Donde las maricas y las travestis se paseaban con estilo/ Y el viejo con dinero te sonreía/ En la oscuridad del callejón trabajaste por una moneda/ Por una paja en la vieja calle principal/ Una noche estaba durmiendo en Leicester square/ Me levantaron los policías y me patearon las bolas/ Entre las puertas de metal de Vine Street fui golpeado y mutilado/ Y perdí mi linda cara para la vieja calle principal”. Y, a pesar de todo, el hombre, que vive en la calle, adicto y destruído, sobrevive. “A Pair of Brown Eyes”, una de las más populares, es una confrontación generacional a modo de balada romántica: un joven abandonado se emborracha en un pub pensando en una chica de ojos marrones, y lo cuestiona un viejo soldado, que fue a la guerra, vio volar partes de cuerpos en la trinchera y cuando volvió, su chica ya no lo esperaba. ¿Qué saben los jóvenes sobre la pérdida? Y “Sally McLelanne” es un pub rock celta desenfrenado, una de las canciones más rápidas de la banda. Trata uno de los temas centrales de Shane: el exilio, y en particular el exilio irlandés. En “Billy’s Bones” hay un joven soldado que canta mientras lo matan en el Líbano; en “Navigator” los obreros que trabajan en la construcción de vías de tren mueren cantando, agotados. De las versiones de clásicos, dos son definitivas: la de “Dirty Old Town” de Ewan MacColl, militante comunista británico, sobre una ciudad industrial amado y odiada, y “And The Band Played Waltzing Mathilda”, una balada del compositor australiano Eric Bogle, sobre un soldado que peleó en Gallipolli, volvió sin piernas y, en el presente de la canción, es olvidado y marginado como todos los veteranos. “Temáticamente es un disco combativo”, dice James Finer. “Hay muchas canciones sobre soldados, guerra, armamento. La lucha de las personas comunes contra el sistema es tema del folk, y la guerra es un tema irlandés”.

VOCES FANTASMALES

Shane McGowan no duró mucho más en The Pogues: en 1991, la banda lo echó porque sus adicciones estaban fuera de control. Antes de morir volvió a la banda unos años, pero era más homenaje que fuego. Sin Shane, The Pogues está de gira homenajeando al poeta y al disco guerrero: ya hicieron fechas en Gran Bretaña con invitados de Fontaines D.C., Lankum, The Bad Seeds, Goat Girl y Lisa O’Neill. En un mes empiezan la gira por Estados Unidos y Canadá. Pero es más impresionante volver al disco, y a la voz rota de Shane. La relevancia de Rum, Sodomy and The Lash es impactante. Su preocupación por la historia parece necesaria en el desinterés por el pasado de 2025. Los temas de exilio, migración, guerra, soledad, estar a la intemperie sin estado, sin techo, sin comunidad, y la elegía a líderes humanistas podrían escribirse hoy, aunque seguro con menos inteligencia y gracia que la de Shane. Es una obviedad decir esto: este disco es un clásico, porque trae las voces fantasmales de esos muertos que están vivos, que le hablan al presente.