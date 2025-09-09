Martín Bonadeo: Soy artista porque vi una exposición de Nam June Paik en el Guggenheim de Nueva York en el año 2000. He notado que usted también rinde homenaje todo el tiempo a Paik, así que quiero saber más sobre la relación entre usted y este artista coreano. ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo?



Siegfried Zielinski: Sí, nos encontramos varias veces en la década de 1980. También fue consultor de la escuela de arte que yo dirigía en Colonia: la Academia de Artes de los Medios. Pero ya había tenido contacto con él antes. Como saben, escribí mi disertación sobre la historia de las poéticas en las grabación de video y Nam June Paik es conocido como el Papa del videoarte. En 1965, el verdadero Papa (Pablo VI) visitó Nueva York y la historia es que Paik tenía la primera cámara de video Sony y filmó al papa. Luego fue al café Agogo en Greenwich Village y mostró estas cintas y ese es el nacimiento mitológico del videoarte. Le escribí una carta a Nam June y le pregunté sobre este mito y me contó sobre esta grabadora de video de cinta abierta muy pesada y la pesada cámara de Sony que usó para filmar al papa. Así que disolvió el mito y así nos acercamos un poco, intercambiamos algunas cartas. Me gustaba mucho compartir con Paik. Era una persona maravillosa, enorme, generosa y llena de humor. Lo que más aprecié fue que era un gran filósofo del tiempo. El zen para él era una praxis de pensar el tiempo en conexión con el video, con estas nuevas tecnologías, la grabación electromagnética y todo lo relacionado con eso. Especialmente a principios de la década de 1960, escribió maravillosos ensayos sobre el tiempo y siempre usó el video como un instrumento filosófico. La mayoría de la gente no se dio cuenta de eso, pero él lo usó como una herramienta filosófica. Además de la vela en el televisor, (una de sus piezas más icónicas) estaba el Buda sentado frente a la cámara y el televisor que se retroalimenta. Es una obra hermosa y es tan fuerte, no solo filosófica sino también histórica y arqueológicamente, porque en esta obra existen dos flechas de tiempo: una va hacia el futuro, la tecnología se desarrollará más; pero el Buda se dirige hacia el tiempo profundo del pasado. Influyó mucho en mi trabajo. Estas dos flechas de tiempo colisionando en esta pieza para mí fueron un punto de partida donde desarrollé la idea del arte de los medios como un generador de sorpresas. Así que Paik fue muy importante para mi propio pensamiento, para mi propio trabajo. Creo que es uno de los artistas más importantes del siglo XX y tal vez más adelante, en el siglo XXI, nos daremos cuenta de eso.

MB: Este camino nos lleva al núcleo de esta conversación. El pasado 21 de septiembre del año pasado, el Día Internacional de la Paz de la ONU, realizamos una enorme obra de arte global que comenzó con una instrucción fluxus muy simple: “Cambiar el contenido de todas las pantallas posibles del mundo, grandes, pequeñas, públicas o privadas, por la imagen en video de una vela encendida. Sin palabras. Sin logotipos. Sin asociaciones políticas o religiosas. Solo una vela.” Más de 20.000 pantallas publicitarias exteriores digitales en más de 130 ciudades de todo el mundo donaron sus espacios para esta acción. Este fue uno de mis homenajes a los videos de la vela de Nam June Paik. Creo que el fuego y luego la vela son el origen de todos los medios visuales. ¿Cuál puede ser el alcance político abierto por una simple vela?

SZ: Afortunadamente, es muy difícil de definir. Crecí en una familia católica polaca y las velas han estado muy presentes en mis orígenes: en la iglesia, en casa, en todas partes. Realmente me fascinaban y podía mirar el fuego de la vela durante horas a veces. Me fascinaba esta estructura en movimiento y su complejidad. Más tarde, aprendí que es muy difícil calcular el movimiento de una llama en una vela. La Teoría del Caos la utiliza como un ejemplo para desafiarse a sí misma. Es tan complejo como calcular las formas generadas en una taza de café cuando le pones leche. No es fácil desarrollar una fórmula matemática para calcular algo así. Es algo muy complejo. También Nam June Paik en uno de sus ensayos “El fuego en los hogares fue el primer televisor” conecta con mi propia experiencia: cuando era joven, íbamos de campamento para hacer fogatas. Podía sentarme allí durante horas y horas solo mirando el fuego. El fuego fue un medio muy importante. La alegoría de la cueva de Platón y muchos otros pensamientos filosóficos giraban en torno a eso. Hoy en día, como hemos investigado las pinturas en varias cuevas europeas, se ha vuelto claro que el fuego que ardía dentro de esos lugares ha sido un medio muy importante para crear estas pinturas. La idea de la luz del fuego y el juego de sombras es absolutamente clara. es un medio esencial en la genealogía de los medios visuales y también de los medios acústicos. El sonido que hacen los fuegos. El crujido de la madera, etc. También el humo es un tercer sentido, lo respiras. Todo esto está conectado.

MB: La historia de Alemania está llena de campanas, pero también de cañones. ¿Alguna vez ha estudiado las campanas como medios?

SZ: Puedo mencionar rápidamente esta transformación de armas o municiones a campanas y relojes. Para nuestra alemana, lo contrario ha sido mucho más importante. Ya durante la Primera Guerra Mundial y especialmente en la Segunda Guerra Mundial, utilizaron toneladas y toneladas de campanas para producir municiones y armas. Es nuestra decisión qué vía estamos apoyando y cuál no.

MB: Usted fue rector de la Universidad ZKM de Karlsruhe durante un tiempo. ¿Qué puede decirme sobre la transformación de esos espacios desde su uso original?

SZ: El ZKM es uno de estos ejemplos en Alemania donde se transformó una fábrica de municiones. Miles de personas murieron en esta fábrica mientras producían armas y municiones. Transformarla en un nuevo centro de arte y medios no fue fácil.

Lo más importante en la arquitectura del ZKM es el canal de 350 metros de largo donde probaban las municiones. Disparaban las balas a través de este canal y esto todavía está ahí. Este enorme canal atraviesa todas las partes del edificio. Cuando recorrí las ruinas del edificio mientras lo renovaban para el ZKM con el antiguo director (Heinrich Klotz), me acompañaba un psicoanalista. Ambos dijimos que este lugar necesita un ritual de memoria. De lo contrario, la gente ya no lo entenderá después de algunos años. Lo único que hicieron fue poner algunas placas en el suelo que cuentan fragmentos de la historia del edificio.

MB: Pero esa energía todavía está ahí. Aunque ahora estés rodeado de arte, la guerra siempre está en la historia reciente de los espacios alemanes. Es importante "curar", sanar estos espacios y, lo que es más importante, sanar las memorias transgeneracionales individuales y colectivas en cada conflicto histórico.

* Para participar del evento global “Ensayos para la Paz” el próximo 21 de septiembre: www.essaysforpeace.com/es/