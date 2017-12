Arrojo a las llamas: la mirada del que sin contemplación se plantó en mi cuando fui niña. La mirada de aquel jefe que me saco de eje en la oficina. La mirada de aquél que en un lugar del que no puedo salir se adueñó de mi cuerpo. Toda mirada de macho cabrío que ha sido y es lasciva, me desnuda, come y desvirga.

Arrojo a las llamas: el cuerpo que en la vidriera de la juguetería me aplasta con su pene. El cuerpo que me masajea con sus partes en el colectivo, en el subte o aquél que se masturba en el avión en el que viajo. El cuerpo que quiere hacer de mí muñeca de trapo con las piernas abiertas a su capricho. El cuerpo que como dice Elena en La Sagradita, “pretenda seducirme” en un charco de juegos de abalorios.

Y también arrojo a las llamas al machista que como el personaje del Brigadier en “La cápsula de Petri” extorsione a una mujer al decir: “Cometió el peor de los escarnios que se puede infringir al orgullo del hombre. Se lo voy a explicar de buena manera. Si todas las mujeres se separan, en poco tendremos una sociedad desquiciada, loca que será campo orégano para los perversos que la acechan. Tenga en cuenta que trabaja en una oficina del comando superior que no ve con buenos ojos anormalidades de esta clase”.

*Autora de La Sagradita, obra que será estrenada en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA) el 11 de enero a las 21 con dirección de Gilda Bona.