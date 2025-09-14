TEATRO

Pampa escarlata

Regresa este imperdible de la cartelera porteña, esta vez a la Sala Batato Barea del Rojas, para celebrar su función número cien. En la Inglaterra victoriana, Mildred Barren sueña con ser pintora mientras su maestro la conmina a abandonar bodegones y paisajes. La depresión, una sopa ancestral preparada por su criada americana y un ardid creativo disparan un viaje delirante entre la campiña inglesa y la llanura pampeana. La primera obra escrita y dirigida por Julián Cnochaert cruza el léxico alambicado de las traducciones de Austen, Brontë o Shelley con una voz gauchesca para disparar ideas sobre plagio y apropiación, artista y oficio, civilización y barbarie. Con Lucía Adúriz Bravo, Carolina Llargues y Pablo Bronstein.

Sábado a las 21 en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $12500.

Los bienes visibles

Otro imperdible del circuito alternativo que vuelve en nueva sala. El drama sonoro de Juan Pablo Gómez –hecho de ruido y silencio– sigue a dos hermanos que cuidan a un padre que “se aleja a mil kilómetros por hora”, en un dispositivo íntimo en el que las voces, la música y la multiplicidad de perspectivas ayudan a narrar lo que se capta a golpe de ojo y lo que resulta difícil de ver. Actúan, en esta nueva temporada, Enrique Amido, Patricio Aramburu, Anabella Bacigalupo, Agustina Reinaudo, Guadalupe Otheguy, Andrés Granier y Manon Segret.

Jueves a las 20 en el Centro Cultural San Martín, Paraná 310. Entrada: $15000.

MÚSICA

Barco hospital

Nuevo disco del cantautor rosarino Adrián Abonizio, en este caso acompañado por la formación La Experanza. Según cuentan sus propios interesados, se trata de un trabajo que se fue armando y consolidando tras la celebración de los cuarenta años de la Trova Rosarina, de la que Abonizio (autor de clásicos como “El Témpano” o “Mirta de regreso”) participó como uno de sus protagonistas. Este flamante lanzamiento sucede a Ciudad malandrina (2021), que grabó junto a la joven formación tanguera La Máquina Invisible; La suite rosarina (2022), firmada a dúo con Litto Nebbia; y los tangos despojados de Satamente (2023), donde lo acompaña la guitarra de Julián Cicerchia.

Una pared

Un flamante estreno de Florencia Ruiz, con invitado de lujo. “Es una canción de rock con perfume rioplatense, y la participación del genio de Fernando Cabrera en guitarra y voz, la ancla en su barrio y sensibilidad”, escribió al presentarla en sus redes. Y agregó: “Mariano 'Tiki' Cantero y Antonio Druetta completan el trío, y es tremendo lo que tocaron, el nivel de detalle y de búsqueda”. La novedad funciona como anticipo de su próximo disco, sucesor de Calandria (2023), donde ya había una conexión uruguaya con la presencia de Hugo Fattoruso como invitado en el tema “No te alejes tanto”. Grabado en un estudio de Villa Elisa, La Plata, “Una pared” fue el primer tema registrado de lo que la propia artista presenta como la apertura de un nuevo y poderoso capítulo en su obra. El video que acompañará el lanzamiento está protagonizado por Rafael Spregelburd y Mica Spina.

ONLINE

Task

Luego de Mare of Easttown, el guionista Brad Ingelsby regresa con otra saga cuyo relato también transcurre en el interior de Pensilvania. Aquí el protagonista es Tom, un excura reconvertido en agente del FBI, personaje construido especialmente para Mark Ruffalo. La vida de Tom no es sencilla y aunque el trabajo no pasa de lo rutinario el hecho de que uno de sus hijos haya cometido un crimen que lo llevó a prisión es vivido como un calvario. El otro personaje de relevancia, Robbie (Tom Pelphrey), basurero de profesión, logra hacerse de dinero non sancto ingresando a inmuebles donde se trafica droga, siempre a pequeña escala. En ese tranquilo pero tenso statu quo un hecho criminal que deja varios muertos y un niño huérfano altera por completo las rutinas de todos los involucrados. La serie, disponible en HBO Max, se preocupa más por la vida personal que por las vueltas de tuerca policiales.

Dos tumbas

Dos chicas desaparecen, pero el paso del tiempo y la falta de pruebas determinan que el caso sea cerrado. Harta ante la falta de respuestas oficiales, la abuela de una de las chicas, interpretada por Kiti Mánver, toma al toro por las astas y sale en busca de la verdad, a pesar de los peligros que ello trae aparejado. Su arma es la inteligencia y un martillo, objeto muy diferente a los teclados que solía presionar en su pasado como pianista. De la pesquisa a la venganza hay un par de pasos, y el thriller creado por Agustín Martínez se mete en los pastizales de la revancha sangrienta. Los tres episodios pueden verse en Netflix.

CINE

Senda india

Todos los viernes de este mes, siempre a las 20 horas, la sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) está exhibiendo el largometraje documental de la realizadora Daniela Seggiaro, que parte de un material registrado en formato Hi-8 por el joven wichí Miguel Ángel Lorenzo en 1991. La necesidad de ese registro parte de un juicio que su comunidad mantenía con el estado desde 1986, razón por la cual el protagonista y otras personas recorren casas, montes y sitios arqueológicos para sostener su reclamo territorial sobre la zona. “Cuando al fin visité la comunidad, conocí a los protagonistas de las cintas”, afirma la realizadora en las notas de intención. “Ellos recibieron la idea de hacer Senda india con gran entusiasmo, conversamos, grabamos entrevistas y vimos juntos los videos digitalizados. Se activó así una parte de la memoria comunitaria y me confiaron entonces otros materiales”.

El repartidor está en camino

En una única función especial, con la presencia del equipo, la Sala Lugones (Av. Corrientes 1530) proyectará este jueves 18 a las 20.30 el último film del realizador argentino Martín Rejtman. Se trata de un documental rodado en nuestro país durante la pandemia y, más tarde, en Venezuela, centrado en el trabajo de los riders de las aplicaciones de reparto. La sinopsis oficial afirma que “durante la crisis del covid-19 los pedidos crecieron exponencialmente debido a la cuarentena. Hay momentos del día en los que la ciudad parece ser sólo suya. Un inmigrante venezolano consigue una moto y empieza a trabajar como repartidor”.

TV

Noche de Emmys

Comienzan a calentarse los motores de la temporada de premios. Hoy será el turno de la 77° ceremonia de los Emmys, galardones que celebran lo mejor de la producción televisiva (y de plataformas de streaming, desde luego) de los últimos 365 días. A la cabeza de las series más nominadas se encuentran la notable Severance, con 27 candidaturas, seguida de cerca por El pingüino, con 24, y The White Lotus con 23. Será una pelea reñida, observada desde las coquetas mesas por actores y actrices de la talla de Gary Oldman, Pedro Pascal, Kathy Bates, Bella Ramsey, Patricia Arquette, entre muchas otras estrellas de la pequeña y la gran pantalla. La conducción del evento estará a cargo del comediante Nate Bargatze y, como siempre, previo a la transmisión las vanidades de la alfombra roja serán amenizadas por el criollo afincado en Los Ángeles Axel Kuschevatzky.

Esta noche desde las 20, por TNT y HBO Max.

Cristo y Rey

No, no se trata de una serie religiosa ni nada que se le parezca. En esta reciente producción española, basada en personas de carne y hueso, Jaime Lorente interpreta a Ángel Cristo, un célebre artista circense y domador de animales salvajes, y su relación con la vedette Bárbara Rey (Belén Cuesta), famosa por su vínculo sentimental con el rey Juan Carlos I y por ser uno de los cuerpos y rostros más populares del “destape” post franquista. Los actores de La casa de papel recrean así otra clase de circo, la de los programas de chimentos y sus escándalos mediáticos como centro del universo catódico.

Lunes a las 23, por A3Series.