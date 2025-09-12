Hoy se celebra medio siglo de historia sindical, desde aquel 12 de septiembre de 1975, cuando fue otorgada la Personería Gremial N°1381, que reconoce a SIVARA como el único sindicato nacional y único en el mundo con personería gremial en la actividad de vendedores ambulantes. Durante estos 50 años "hemos recorrido un camino lleno de luchas, sacrificios y conquistas. Defendimos siempre el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la venta ambulante, feriantes y artesanos, quienes día a día sostienen a sus familias con esfuerzo, dignidad y pasión", sostuvieron losmdirigentes.

La venta ambulante es una de las actividades más antiguas y universales, que con el tiempo se ha diversificado enormemente. Hoy abarca múltiples formas de trabajo: Ferias y mercados populares, Eventos masivos, estadios deportivos y recitales, Playas, plazas, circos y confiterías, Transporte público y calles de las ciudades, Venta directa de productos en la vía pública, Food trucks, carros gastronómicos y puestos móviles, Artesanos y emprendedores feriantes. Delivery y repartidores autónomos, Venta digital con entrega en mano, Comercio eventual en fiestas, carnavales y celebraciones.

"En cada una de estas modalidades, miles de hombres y mujeres sostienen su trabajo con creatividad, sacrificio y orgullo, enriqueciendo la vida social, cultural y económica de nuestras comunidades. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la vocación, dedicación y lucha incansable de nuestro conductor nacional, Oscar Roberto Silva, quien con su ejemplo supo cuidar y engrandecer esta organización con el paso de los años".

Bajo su conducción, Argentina "alcanzó un reconocimiento histórico al ocupar la presidencia mundial de la organización internacional de vendedores ambulantes, logrando que en solo unos años se pasara de 14 países adheridos a 54 países de 5 continentes, todos unidos en la lucha reivindicatoria por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la venta ambulante en el mundo".