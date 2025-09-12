El exministro de Educación y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Nicolás Trotta, se refirió a las medidas del Gobierno de La Libertad Avanza como la del veto a la Ley de Financiamiento y advirtió que el sistema universitario argentino “está viviendo el peor ajuste de la historia” y comparó la política del gobierno de Javier Milei con “la Noche de los Bastones Largos”.

“Los términos del ajuste que lleva a cabo Milei son comparables con la Noche de los Bastones Largos, el momento en el que la dictadura irrumpió en nuestro sistema universitario, agredió a la matriz científico tecnológica, lo que produjo una importante emigración de las mentes más brillantes”, sostuvo en declaraciones radiales.

Al trazar ese paralelismo con la intervención violenta de la dictadura de Juan Carlos Onganía sobre la UBA en 1966, el exfuncionario consideró que “lo mismo está ocurriendo hoy con el desfinanciamiento y el ataque frontal al sistema de las universidades”.

Además, Trotta señaló que el recorte actual supera incluso al que realizó el exministro de Economía Ricardo López Murphy en 2001, al que calificó como un simple “cosquilleo”. “En términos generales, todos fuimos atacados por el ajuste de Milei. Es un ajuste absolutamente irracional, que implica este repliegue del Estado”, remarcó el candidato de FP, quien llamó a que la próxima marcha no sea solo de docentes y alumnos, “sino de las familias argentinas, porque todos estamos tocados”.

Al referirse a las elecciones bonaerenses del domingo pasado, Trotta afirmó que el triunfo de Fuerza Patria fue “un mensaje contundente de las y los bonaerenses a las políticas de Milei” y advirtió que el Gobierno despliega “un nivel de crueldad nunca visto antes en democracia”.