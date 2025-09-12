En un editorial letal, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó la actualidad del Gobierno de Javier Milei y aseguró, con ironía, que todavía sienten que “la derecha mediática, judicial y económica no les ha soltado la mano” cuando ya están pensando en las figuras que van a reemplazarlos. En este contexto, llamó “naboletti” al ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca bajarle el tono a la derrota electoral, sacándole importancia a los comicios.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Hay algo de naboletti en Caputo cuando dice que las elecciones carecen de importancia. Pero no tanto. Él siente que todavía la derecha mediática, judicial y económica no les ha soltado la mano. Es la consideración que tienen por eso que Adorni definió como un trabajo hecho. “Hicimos lo que se esperaba de nosotros”, dijo.

También es cierto que el establishment tiene todo pronto si lo tienen que sacar a Milei con un eyector como el de los aviones supersónicos. Es Schiaretti, como dijo Morales Solá a nombre de sus patrones mediáticos, los más importantes y venales del país. Villarruel corre todavía, pero si Magnetto prefiere a Schiaretti en su misoginia inveterada, sería Schiaretti.

Mientras tanto, Villarruel le tira un tuit a Milei a raíz del fallo de la Corte de Brasil sobre Bolsonaro. “Resulta inquietante que los presidentes elegidos democráticamente terminan presos”, le mete a Milei. En un lateral del diario se lee que Cerimedo, ex asesor de Milei, confirma que Spagnuolo, en su incontinencia verbal, hablaba todo el tiempo de las coimas y sobornos del gobierno.

Los universitarios y los trabajadores de Garrahan, mientras tanto, se afirman en las razones profundas que les asisten. Estafados sus salarios, las universidades y los hospitales asumen el riesgo de ser desmantelados. El desinterés y el desprecio del gobierno por la situación los atrinchera en defensa del pueblo que los necesita.

Hoy hay paros, movilizaciones que aceitan la gran marcha federal hacia el día en que el Congreso trate el veto. Es primavera y el año se nos escapa otra vez, con la indiferencia de ser una vez más el futuro perdido.

Escuchamos a Perón para empezar el programa. Tenemos la voz de Alfonsín inaugurando el Garrahan. Pero también están los Milei, los Caputo, los Macri, los Vidal y la mafia de medios que le lanzan paladas de carbón al tren que siempre viaja con atraso. Esperanza, se llama.