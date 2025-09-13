Newell’s ganó por primera vez en el Coloso del Parque y salío así de una racha de seis partidos sin triunfos en el Clausura. Salió de la urgencia con una victoria impostergable. Pero lo que hizo anoche ante Atlético Tucumán fue más de lo mismo, con muchos problemas en defensa, sin aptitudes colectivas para generar opciones de gol y sin siquiera actitud en la primera parte. El resultado es lo único para destacar en una victoria que apareció en los últimos minutos del juego con goles de Cuesta y Guch.





Fabbiani cambia nombres, asume que no puede sostener su preferencia con línea de cinco atrás, pero el equipo no le entrega ninguna respuesta. Anoche probó con Colman y Rossi, quien viene de un préstamo por Colón. Pero resulta que la figura, incluso ya en los primeros diez minutos del partido, fue Espínola con sus atajadas. Es que la lepra salió a jugar sin actitud ni concentración y Atlético Tucumán al minuto de juego ya había exigido al arquero paraguayo.

Sin ritmo, Banega solo puede influir en algún pase. Maroni desde que inició el torneo hace todo mal todo el tiempo. Orozco tuvo ganas, al igual que Colman, y entre ellos generaron el único remate al arco que desvió Mansilla. Pero en defensa el rojinegro fue desbordado en cada ataque. Bajamich tuvo la mejor ocasión frente a Espínola y el arquero salvó a la lepra. Atlético Tucumán fue más que Newell’s y no se fue en ventaja en el entretiempo por la actuación del arquero leproso. Para los jugadores de Fabbiani lo único que hubo fueron silbidos de las cuatro tribunas al finalizar el primer tiempo.

En el complemento Newell’s cambió la actitud. Con eso fue suficiente para hacer llevar el partido más cerca de Mansilla, aunque las jugadas de gol no aparecían. De igual modo Atlético Tucumán tuvo jugadas muy propicias para llegar al gol, aunque Bajamich falló en las decisiones que tomó en todas las jugadas. El equipo de Fabbiani nunca dejó de defender mal, a veces muy mal, aunque al jugar más tiempo en campo rival Espínola tuvo menos protagonoismo.

La única forma que tuvo el equipo de Fabbiani de llegar al área de Mansilla fue con centros al área. Uno de ellos no lo rechazó el fondo visitante, la pelota picó y le pegó de punta Cuesta para sorprender al arquero. A pocos minutos del final Newell’s se puso en ventaja casi sin reunir argumentos que pudieron justificar los tres puntos.

El chico Facundo Guch se ocupó de eso. El juvenil se mostró muy participativo a su ingreso, tuvo aciertos en todas sus intervenciones y en la última jugada de la noche aseguró la victoria al recibir un centro atrás de Chiaverano, quien llegó al área con pelota el pie en corrida que inició en el mediocampo. Newell’s ganó su primer partido de local. Y los festejó con ganas. Porque es mucho sumar tres puntos cuando se juega tan poco.

2 Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Tabares; Maroni, Regiardo, Banega, Orozco, Colman; Rossi. DT: Cristian Fabbiani.

0 Atlético Tucumán: Mansilla; Martínez, M. Ortiz, Ferrari, Brizuela, Ruiz Rodríguez; Sánchez, Kevin Ortiz, Laméndola; Godoy, Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Goles: ST: 37m Cuesta (N) y 47m Guch (N).

Cambios: ST: Desde el inicio Fernández y Benedetto por Orozco y Regiardo (N), 5m Galván por Laméndola (AT), 12m Guch por Colman (N), 20m Nicola por Godoy, (AT), Villa por Martínez (AT), Chiaverano por Rossi (N), 34m Cabrera por Bajamich y Auzqui por Ruiz Rodríguez (AT) y 42m Gómez Mattar por Maroni (N).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Coloso del Parque



