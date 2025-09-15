* “Tenía algunos goles olímpicos en mi carrera y ahora se me dio acá. En general hicimos un buen partido pero fue parejo. Ellos tienen grandes jugadores. Intenté ayudar al equipo en la posición que me pide el técnico. Venimos haciendo las cosas muy bien y creo que la gente lo ve y lo reconoce. Ahora tenemos otro partido de local (el domingo a las 19 ante Talleres) y será importante volver a jugar con el apoyo de nuestra gente. Todavía no perdimos en el torneo y estamos bien", analizó Angel Dí María, goleador de Central anoche en el empate con Boca.

* Juan Criz Komar, a su vez, también consideró "justo" el empate. "Fue un partido de ida y vuelta y lo buscamos en el segundo tiempo. Creo que Boca mostró buenas cosas y logramos responder, reaccionar rápido y hasta tuvimos buenas chances de gol", agregó el defensor. Komar fue uno de los jugadores que se acercó a saludar a Miguel Russo al banco de Boca. Al respecto, explicó: "Miguel es una leyenda en este club y lo recordamos con cariño, siempre le deseamos lo mejor".