En formato de cuarteto, el multiinstrumentista Jacobo López presenta clásicos de blues mongrel internacional.Sostenido rítmicamente por un notable grupo musical, el artista ofrece un amplio repertorio en este estilo. Jacobo López, armónica, voz y guitarra, Marcos Moyano, guitarra, Rulo Robiatti, percusión y Gabriel Seba, bajo. (Hoy a las 21 en Beatmemo).