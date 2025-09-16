No pasó ni un día de la presentación televisada del Presupuesto 2026 sin que el propio Gobierno saliera a desmentirse. La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) advirtió que el 5 por ciento de aumento a las jubilaciones que el presidente Javier Milei prometió anoche para el próximo año no será tal, porque se trata de un cálculo que será absorbido por la inflación prevista para ese año.
El titular de ANSES tuvo que aclarar la promesa de Milei en cadena nacional
Aumentan las partidas pero no las jubilaciones
El Presidente dijo en su discurso que el Presupuesto 2026 contempla un 5 por ciento de incremento en el rubro jubilatorio, ante lo que Osvaldo Giordano debió explicar que eso no se traducirá necesariamente en una suba de los haberes. "La jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás”, confirmó.
