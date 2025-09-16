No pasó ni un día de la presentación televisada del Presupuesto 2026 sin que el propio Gobierno saliera a desmentirse. La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) advirtió que el 5 por ciento de aumento a las jubilaciones que el presidente Javier Milei prometió anoche para el próximo año no será tal, porque se trata de un cálculo que será absorbido por la inflación prevista para ese año.