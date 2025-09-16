Simon Leviev, conocido como el "estafador de Tinder" que contactaba a mujeres a través de esa aplicación para concretar citas y que las engañaba para que entregaran grandes sumas de dinero, fue arrestado este lunes en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, en Georgia. Su historia había inspirado un documental de Netflix.

Según informó la agencia EFE, las fuerzas de seguridad georgianas detuvieron a Leviev -cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut- en el aeropuerto de Batumi, a raíz de un pedido de captura emitido por Interpol. Sin embargo, no se conocieron los motivos e esa petición.



Leviev se hizo conocido a nivel mundial en 2022, cuando Netflix estrenó el documental "El estafador de Tinder" inspirado en él. La producción cuenta la historia de un israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.



Simon conocía a mujeres a través de la red social Tinder y las seducía con su vida de lujo: viajes en jets privados, hoteles exclusivos y glamour. Con el paso del tiempo, cuando ya habían entablado una "relación", el estafador les pedía grandes sumas de dinero.

Argumentaba que era víctima de una persecución por parte de la mafia y que su vida corría peligro y que por ello no podía acceder a su fortuna. Les prometía que luego les devolvería el efectivo prestado, pero eso nunca ocurrìa..



Se estima que, con esta metodología, estafó a varias mujeres por unos 10 millones de dólares. Tras el estreno del documental, Leviev huyó de Israel en 2011 antes de ser condenado por fraude, robo y falsificación. Cumplió dos años en una prisión finlandesa, entre 2015 y 2017, por estafar a varias mujeres antes de ser enviado a Israel en 2017.

Volvió a escapar de Israel hasta que la Interpol lo capturó en Grecia en 2019 y fue condenado a 15 meses de prisión. Sin embargo, en mayo de 2020, tras cumplir solo cinco meses en prisión, fue liberado debido en medio de la pandemia de coronavirus.



