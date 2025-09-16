AQUELARRE! EN EL TANO CABRÓN

Este sábado vuelve el aquelarre de poesía, música y danza con lecturas poéticas y performances de Daniela Andújar y Ana María González, danza y poesía afroencantada con Laura Rabinovich, Flavio Calegarí y un homenaje a Palo Pandolfo, María Debenedetti, Pedro Bragán, Lucas Rubinstein y la música del nordeste de Brasil con Forró de Xenhenhem, barra de tragos, comidas ricas y sorpresas a granel. Entrada libre. Sábado 20 de septiembre a las 21 en Tano Cabrón, Jean Jaurés 715.

THE SPRING AFFAIRE MAXI KIKI BALL

Llega el evento que une cultura y disidencia en el corazón de Buenos Aires para recaudar fondos para distintas organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en esta oportunidad, con la presencia de artistas de las escenas ballroom de Brasil y Chile junto a la Fiesta Polenta a puro DJ Set y las redes de Fundación Huésped y Agenda Queer. Un evento para divertirse y también apoyar la memoria, la educación, la inserción laboral, el cuidado de la salud y la reivindicación de espacios en la sociedad por parte de personas trans, negras y de la comunidad LGBTIQ+, a total beneficio del Archivo de la Memoria Trans, la Asociación Civil Mocha Celis y del Hotel Gondolín. Domingo 21 de septiembre desde las 15:30 en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455.

FIESTAS

Peluche Tropipunk. Se viene una megafiesta con el set de vinilos de DJ Maggie Rollins y los shows en vivo de Kumbia Queers luego de su gira por Europa y Pequeño Bambi, en una fecha para compartir sudor, alegría y lucha con adelanto de temas, estrenos y sorpresas. Sábado 20 de septiembre a las 23 en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631.

TERTULIAS

La cocina de Peña. Homenaje al Puto Lindo para recordar o conocer a las criaturas de Fernando Peña. Todos los jueves se proyecta un capítulo de "Isla Flotante", con bebidas y comidas para acompañar el diálogo sobre su vida y sus obras. Jueves 18 de septiembre a las 22 en la Sala Tango de Feliza, Av. Córdoba 3271.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Carlos Alfonsín + Isabella + Solimano. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Adele y "25" y el viernes a la misma hora con Tame Impala y "Currents". El jueves a las 21 continúa Postlab / Punto De Encuentro Para Industrias Creativas y el sábado a las 23 llega el “Día de la Primavera” con Panda + Harari + Pane. Jueves 18 a las 19 y a las 21, viernes 19 a las 19 y a las 23 y sábado 20 de septiembre a las 23 en Artlab, Roseti 91.

CINE

Cine en Osos. El ciclo de cine abierto a la comunidad presenta “La otra cara del amor”: Los amores del famoso compositor ruso Pyotr Tchaikovsky debatiéndose entre su esposa y el apasionado conde Chiluvsky. Dirigida por Ken Russell con las actuaciones estelares de Richard Chamberlain y Glenda Jackson. Entrada gratuita, se acepta donación de alimento no perecedero. Viernes 19 de septiembre a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

Espanoramas 2025. La 11ª muestra de cine español en la Argentina realiza un foco especial sobre la obra y vida de Marisa Paredes: el sábado 20 a las 14:30 se proyecta "Tras el cristal" y a las 17:30 "Todo sobre mi madre", el domingo 21 a las 18 "Párpados" y a las 21 "La reina anónima". Programación completa en cceba.aecid.es. Sábado 20 y domingo 21 de septiembre desde las 14:30 en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

TEATRO

Viento blanco. Nueva función de la obra escrita por Santiago Loza, protagónico de Mariano Saborido y dirección de Valeria Lois y Juanse Rausch: un recorrido por la vida de Mario, quien mantiene con su madre un hostal en un alejado pueblo del sur. De repente hay un regreso, una despedida y el deseo de Mario de huir para siempre entre el mar helado, los ardores, los cánticos y el viento. Domingo 21 de septiembre a las 20:30 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

Piel de encaje. Continúan las funciones de la obra en la que el Drag, el tango y los derechos desafían las normas establecidas y celebran la diversidad mediante el unipersonal de teatro musical interpretado en vivo por Eduardo "Pacha" Paglieri, arreglos y música original de Carlos Ledrag y dramaturgia y dirección de Fernando Alegre. Domingo 21 de septiembre a las 18 en La Gloria Teatral, Yatay 890.

Rosa brillando. Volvió a las tablas la invocación como ceremonia teatral, inspirada en la voluptuosa y transgresora obra literaria Marosa di Giorgio: una celebración escénica que propone un cruce de lenguajes con el teatro, la poesía y la música. Una "recitatríz" cortejada por un músico en escena, evoca, canta, ofrenda frutas y flores y compone imágenes con objetos cotidianos. Textos de Marosa Di Giorgio, dramaturgia de Vanesa Maja y Juan Parodi, música original en escena de Gonzalo Gamallo y dirección de Juan Parodi. Sábado 20 de septiembre a las 20:30 en el Teatro El Excéntrico de la 18°, Lerma 420.

Sangre y Carne. Única función de septiembre de la temporada #12 del unipersonal inspirado en textos de Alejandro Urdapilleta que transformó a La Tigra en la Revelación de Feliza. Viernes 19 de septiembre a las 22:30 en la Sala Rohayhu de Feliza, Av. Córdoba 3271.

P.U.T.O.S. Nueva función del show filosófico homosexual escrito y dirigido por Charlee Espinosa: una obra que trae putos de todos los colores, olores y sabores, como los que ya no están y los están por venir, los orgullosos, incendiarios, irreverentes, los que se muestran sin culpa y con la certeza de que la existencia es un acto político y festivo. Sábado 20 de septiembre a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

JORNADAS

Ciclo Lorquiano. Novena edición del ciclo teatral que homenajea la figura de Federico García Lorca. El tema elegido para el ciclo este año es “Lorca, poeta y músico”. En tiempos complejos, difíciles, violentos, en los que se fomenta el individualismo y el “sálvese quien pueda” desde algunos ámbitos, la poesía y la música son un refugio, la posibilidad de resguardar algo humano muy preciado y muy precioso. El ciclo estrena propuestas diversas como mesas de reflexión, charlas ilustradas, exposiciones, lecturas dramatizadas, obras de teatro, espectáculos musicales y más. Muchas de las actividades son gratuitas, otras a la gorra y otras a precio amigo. Programación completa en alternativateatral.com. Viernes 19 a las 19, sábado 20 a las 17 y domingo 21 de septiembre a las 17 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

RECITALES

El Vorterix de Lucy. Se viene una previa de la primavera disidente con la presentación en vivo de Lucy Patané por primera vez en el teatro Vorterix, para cerrar la gira Hija de Ruta 2025 a pura música y adelantos, novedades y muchas sorpresas. Invitadas estelares: Isla Mujeres. Sábado 20 de septiembre a las 19 en Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455.

Law Pop. Show en vivo de Law Pop para festejar sus más de 20 años sobre las tablas y presentar los adelantos de sus nuevos singles a puro glamour. También sonarán los temas emblemáticos de su carrera con sorpresas varias. Entrada a la gorra en puerta. Jueves 18 de septiembre a las 21 en La Paz Arriba, Callao 1082.

FESTIVALES

El Grito del Sur. Se viene un festicumpleaños con la participación especial de Fama y Guita, el dúo de queerpunk criollo, presentándose en vivo por el cumpleaños número 13 de El Grito del Sur. Además habrá participantes estelares conformando el “Panel de soberanía y poesía”. Sábado 20 de septiembre de 18 a 23:30 en Av. Belgrano 3660.

Boedo x Palestina. Segunda edición del evento por Palestina con la participación del Festi Alaska y la Asamblea Autoconvocada de Boedo. Tocan Tu ausencia me duele, Planes para una fuga, Dragonball AF y Juana Talks. Poetas por Palestina: Arks Callo, Cyano y Regurgitar. Además, feria de libros, fanzines, serigrafía e indumentaria. Viernes 19 de septiembre desde las 20 en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790.

MUSICA

Soy Chonga. Ya se puede escuchar en todas las plataformas musicales el tema y manifiesto anarko-punk-erótico-peluche de “Femme Fontaine – Venganza Peluche”, el nuevo trabajo de Pequeño Bambi, producido por Andes Mayo Ft. Marie Bardet y Ft. Lucy Patané. Disponible en Spotify: Pequeño Bambi.

MUESTRAS

El tapiz amarillo. Hasta el 25 de octubre se puede visitar la muestra del artista uruguayx Guzmán Paz curada por Chus Martínez, en donde la fantasía queer, la vida cotidiana y el absurdo se entrelazan de manera vertiginosa. En estas nuevas obras, Guzmán lleva más lejos la creación de sus abigarrados mundos en miniatura plasmados en objetos y en dibujos y pinturas tridimensionales. De martes a sábado de 14 a 19 en la Galería Nora Fisch, San Juan 701.

CONVOCATORIAS

Artistas y proyectos curatoriales 2026. El Centro Cultural Recoleta continúa con su convocatoria abierta para la programación de artes visuales del 2026, destinada a artistas que deberán presentar un dossier con sus obras. También se convoca a la presentación de proyectos curatoriales diseñados especialmente para alguna de las salas del CCR. Hay tiempo hasta el 26 de septiembre. Bases y condiciones en centroculturalrecoleta.org