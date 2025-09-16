Después de muchas especulaciones y filtraciones, HBO Max ha revelado las fechas de estreno para dos de los spin-offs más esperados del universo de Game of Thrones: House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms. La noticia fue anunciada por Casey Bloys, jefe de contenido de HBO Max, durante una entrevista en la ceremonia de los Premios Emmy, aclarando finalmente un misterio que mantenía a los fanáticos en vilo.

Próximos estrenos y fechas confirmadas

House of the Dragon regresará con su tercera temporada a mediados de 2026, justo después del cierre del periodo de elegibilidad para los Premios Emmy, previsto para el 31 de mayo. Esto sitúa el estreno alrededor de junio de 2026. Los seguidores de las crónicas de Westeros pueden esperar una continuación de las historias que han ganado popularidad, manteniéndose el elenco principal, con Emma D’Arcy en el papel de Rhaenyra Targaryen y Matt Smith como Daemon Targaryen.

Este spin-off, basado en la obra de George R. R. Martin, narra una época anterior a los eventos de Juego de tronos, centrándose en los conflictos internos de la familia Targaryen.

Por otra parte, A Knight of the Seven Kingdoms, basado en las novelas cortas de "Dunk and Egg" de Martin, debutará en enero de 2026. Esta serie explorará un periodo anterior al drama político y bélico de Juego de tronos, centrado en personajes como Ser Duncan el Alto, interpretado por Peter Claffey, y Egg, por Dexter Sol Ansell. El reparto lo completan Finn Bennett como Aerion Targaryen y Bertie Carvel como Baelor Targaryen, ofreciendo una representación detallada de los linajes que preceden a la saga original.

Trasfondo de las decisiones de producción

El anuncio de estas fechas de estreno surge después de múltiples revisiones y ajustes a los planes iniciales. A Knight of the Seven Kingdoms, por ejemplo, había sido pospuesto previamente de su estreno original en 2025 hasta principios de 2026. La decisión, según Bloys, responde a la necesidad de garantizar una producción de calidad que cumpla con las altas expectativas de la audiencia global.

Desde la culminación de Game of Thrones en 2019, HBO y Martin han enfrentado el reto de mantener la relevancia del universo creado, buscando expandirlo con nuevas narrativas que enriquezcan la historia conocida por millones.

La expectativa de la audiencia y el futuro del universo

La anticipación por ver nuevos episodios no solo se centra en la llegada de estas series, sino también en lo que significan para los desarrollos futuros. Con Game of Thrones todavía presente en la memoria colectiva gracias a su disponibilidad en HBO Max, los spin-offs constituyen una oportunidad para explorar las historias secundarias que en su momento no fueron profundizadas.

Los fanáticos ven en estos anuncios la promesa de redescubrir lo que hace único a Westeros: sus complejidades políticas, sus líneas de sangre intrigantes y un elemento fantástico que ha capturado la imaginación a nivel mundial.

