El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el gremio de los docentes Coad y el de los No Docentes (Apur) convocaron ayer a la marcha federal y vigilia que se realizará hoy en las vísperas de que el Congreso de la Nación rechace el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. “Tenemos la expectativa de que sea una manifestación importante acá en Rosario y en todo el país”, dijo el titular de la casa de estudios, Franco Bartolacci, para afirmar que “llegamos hasta acá en una condición muy precaria por como está el sistema universitario y científico”.

El rector recordó que “la sociedad argentina, cuando fue necesario, se manifestó de manera conmovedora y contundente apoyando la universidad pública”, expresión que espera que se repita este miércoles: “Nosotros necesitamos que la sociedad nos acompañe”.

La movilización rosarina como capítulo local de la marcha federal, prevista para las 16 en la Plaza San Martín para llegar hasta el Galpón Joven, en la costanera central, estará acompañada por un paro Coad. El secretario general de la seccional Rosario, Federico Gayoso, señaló durante la rueda de prensa de ayer que “tuvimos asamblea docente en la Facultad de Humanidades y Artes y se resolvió por mayoría que sea una jornada de paro por 24 horas”.

“Y por otro lado -continuó el dirigente gremial- vamos a concentrar a las 16 en plaza San Martín, y como va a estar la vigilia en el Galpón de la Juventud siguiendo la a sesión de Diputados, lo que se resolvió es que al momento de saber cuál es el resultado de la votación nos constituimos de nuevo en asamblea para analizar lo ocurrido ver cómo continuamos”.

La voluntad del Gobierno de Javier Milei en relación a la educación pública superior quedó plasmada en el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó en cadena nacional el martes por la noche y que luego envió al Congreso. Las partidas para el sector mantienen su ideario de desfinanciamiento de lo público.

“Tal como se anunció el incremento para el 2026, es prácticamente cero. Es como si hubiesen anualizado la partida de diciembre de 2025 para todo el 2026”, dijo rector. “No da cuenta ni de la propia inflación proyectada por las propias autoridades nacionales en el Presupuesto enviado al Congreso de la Nación”, precisó.

Para Bartolacci, “esto consolida una política de desfinanciamiento y ajuste que genera muchas dificultades a todas las universidades del país. Lo hemos dicho el año pasado, perdimos un 30 por ciento del presupuesto el año pasado, llevamos un 10 por ciento adicional este año y si no se modifica la propuesta en el Congreso va a ser peor el año que viene. Es insostenible la situación”.

Látigo y billetera

El histórico dirigente de Apur, Miguel Roldán, evitó los rodeos y señaló como sugerente -en realidad, dijo “peligroso”- el desembolso de más de 12 mil millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que transfirió el martes el Gobierno nacional a un puñado de provincias, entre ellas Santa Fe. “Tenemos algunas inquietudes y es justo que las digamos, es muy sugestivo que la plata que tanto se necesita aparezca ayer”, dijo el dirigente.

“Esto se arregla con plata, y acá es muy peligroso esto”, sostuvo Roldán, para agregar que “apareciendo plata ayer, puede ser el voto de dos o tres provincias” que se den vuelta en la Cámara de Diputados de la Nación, en la sesión prevista para hoy en la que la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la cuestión universitaria al afirmar que “la pérdida real del salario hace que el presidente, a nuestro criterio, se quede muy corto”, declaración que avizora que los legisladores santafesinos de su partido votarán a favor del veto.

"Quedan muy atrasados salarios e inversión", dijo Pullaro

Para el mandatario “quedan muy atrasados los salarios y la inversión que tenemos que hacer para sostener las universidades públicas”. Calculó que la asignación de 4,8 billones de pesos para el sector prevista en el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el presidente “no alcanza. Se necesitan 7,2 billones” para sostener el sistema educativo en el nivel superior.

Coincidió el también radical Bartolacci, quien precisó que “el Consejo Interuniversitario Nacional tiene la responsabilidad de enviar antes de que el Ejecutivo mande el presupuesto al Congreso, lo que considera necesita para que las universidades funcionen bien. Elevamos una propuesta de presupuesto que contemplaba 7,3 billones, está muy lejos del 4,8 anunciado por el presidente de la Nación”.

Gayoso, por su parte, dijo en relación a la posibilidad de que el Congreso rechace el veto de Milei que no avizora un horizonte fácil. “Lo que vemos del Poder Ejecutivo en lo que hace con la ley de discapacidad, en otro maniobra dilatoria y hasta antidemocrática, dice que lo va a promulgar pero no lo va a reglamentar”, señaló. “Creo que sería un paso muy importante que esta ley se apruebe, pero con la sola aprobación no se termina el problema, vamos a tener que pelear para que se implemente y se ejecute realmente”.

El rector, a su turno, les reclamó memoria y empatía a los diputados y diputadas graduadas en universidades públicas. “A quienes tuvieron la posibilidad de formase en la universidad pública, muchos diputados y diputadas que además son miembros de la comunidad porque son docentes, que cuando tengan que levantar la mano mañana piensen las posibilidad que ellos tuvieron, y garanticen para las futuras generaciones iguales posibilidades”, dijo, para pedir que “actúen como dignos hijos de la universidad pública argentina”.