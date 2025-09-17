En una industria cinematográfica ávida de nuevas adaptaciones, Frankenstein de Guillermo del Toro se distingue por su atrevida reinterpretación de un clásico atemporal. El director mexicano ha colaborado con el actor Jacob Elordi para dar vida a la legendaria Criatura, logrando una película que ha recibido ovaciones entusiastas en el Festival de Cine de Venecia. A través de esta nueva adaptación, Del Toro explora las profundidades de la mitología de Prometeo y el eterno dilema entre la creación y la destrucción.

La visión de Guillermo del Toro

El amor de Guillermo del Toro por Frankenstein se originó en su infancia. Influido por la novela de Mary Shelley y las antiguas películas de Boris Karloff, Del Toro siempre consideró al monstruo de Frankenstein como un ser que desafiaba las normas sociales y la percepción humana de la belleza. "Desde que era niño, comprendí lo que significaba ser un mesías cuando vi a Karloff", declaró en la conferencia de prensa en Venecia.

La película se presenta como un proyecto ambicioso que aborda temas universales: los límites de la ciencia, el impacto del abandono y la búsqueda de identidad. Según Del Toro, "siempre fue un sueño realizar esta película en las condiciones adecuadas, explorando el alcance que necesitaba para que resultara única".

La encarnación de la Criatura por Jacob Elordi

Jacob Elordi, conocido por su impactante presencia en pantalla, asume su papel más desafiante: interpretar una Criatura que es a la vez brutal y bellamente etérea. En lugar de recurrir al enfoque clásico de un monstruo fracturado y peligroso, Del Toro y Elordi construyeron un personaje que emana una belleza sobrenatural, reinterpretando al monstruo a través de lo que describen como cicatrices "hermosas y aerodinámicas".

Elordi fue transformado físicamente para encarnar a esta Criatura singular. Mediante maquillaje de efectos especiales y un vestuario innovador, el equipo de producción creó una figura alabastrina, cuyas cicatrices relatan una historia de juventud y dolor. Con su interpretación, Elordi logra transmitir las vivencias de abandono y la búsqueda de aceptación, reflejando la humanidad profunda que se oculta tras el monstruo.

Simbolismo y consecuencias

La conexión entre la criatura de Elordi y el Prometeo de la mitología griega es innegable. Frankenstein, al igual que Prometeo, enfrenta las consecuencias de intentar alcanzar lo divino. La Criatura no solo representa el fuego que da vida y muerte, sino que también es un recordatorio del precio que se paga por desafiar las leyes naturales.

El Frankenstein de Del Toro no es solo un recorrido visual, sino también una introspección sobre los peligros de una ciencia sin control. "Victor Frankenstein no imaginó que, al jugar a ser Dios y crear vida sin reflexión, encontraría su perdición", concluye Del Toro.

Como en todos los grandes mitos, las lecciones de Frankenstein trascienden la pantalla, invitando a la reflexión sobre los límites, la soledad y los costos humanitarios. Esta versión del monstruo nos recuerda que la belleza y el horror pueden coexistir en cualquier relato sobre la condición humana.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.