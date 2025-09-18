Bernard Fowler, histórico corista de The Rolling Stones desde 1988, debutó anoche en la Argentina con un show íntimo en La Fábrica, el nuevo espacio cultural y gastronómico montado en la excasa-estudio de Charly García. El músico estadounidense, de 65 años, interpretó casi 20 temas junto a una banda integrada por Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Pilo Gómez, Gonzalo Lattes y otros invitados. En el repertorio se destacaron “God gave me everything” (Mick Jagger), “Take it so hard” (Keith Richards) y el clásico “Jumping Jack Flash”. El concierto, exclusivo para 70 personas, combinó música en vivo con una cena. La sorpresa llegó cuando Fowler dedicó el tema “Happy and real” al propio Charly, presente en la mesa principal junto a Patricio Sardelli, de Airbag.
