En el mundo del cine, pocas historias han sido tan adaptadas como Frankenstein, la obra inmortal de Mary Shelley. La expectativa era alta cuando el aclamado Guillermo del Toro anunció su propia versión para Netflix, dando nueva vida al monstruo literario con su reciente presentación en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Protagonizada por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, un científico audaz que desafía las leyes de la vida y la muerte, y Jacob Elordi como la imponente criatura, esta reinterpretación ha generado un intenso debate entre críticos y público.

La visión y el estilo de Guillermo del Toro

Reconocido por su habilidad para crear mundos fantásticos, Guillermo del Toro ha decidido honrar la novela original mientras imprime su sello personal en la historia. Al mantener los temas centrales del libro, como la búsqueda obsesiva del conocimiento y las devastadoras consecuencias de tal empresa, del Toro incorpora un matiz humanitario a la narrativa.

Influido por el simbolismo y la decadencia, este Frankenstein no es solo una historia de terror, sino una reflexión filosófica sobre la soledad y la aceptación social de lo diferente. Las primeras críticas destacan el compromiso del director con el material original, aunque algunas señalan su tendencia hacia un melodrama extenso y familiar.

La calidad actoral y aspectos destacados

El elenco de Frankenstein ha sido ampliamente elogiado, con Jacob Elordi recibiendo especial atención por su conmovedora interpretación de la criatura. Elordi, quien soportó largas sesiones de maquillaje y prótesis, logra capturar la esencia trágica del personaje, de acuerdo con múltiples reseñas.

Oscar Isaac brilla en su papel de un científico progresivamente consumido, atrapado en un ciclo de locura autoinfligida. Con una mezcla convincente de desesperación y ambición, Isaac da vida a un Frankenstein tanto respetado como temido. Junto al reparto principal, la versátil Mia Goth aporta mayor profundidad al personaje de Elizabeth, despertando interés sobre una posible continuación con La novia de Frankenstein.

Recepción crítica y perspectivas

A pesar de opiniones divididas, la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro ha sido mayormente bien recibida en Venecia. La película ya cuenta con un 84% en Rotten Tomatoes, lo que refleja su favorable acogida crítica. Desde la espléndida cinematografía hasta los momentos emocionales que provocan lágrimas y asombro, este nuevo Frankenstein ha captado la atención del público global.

Sin embargo, no todo han sido elogios; algunos críticos señalan la extensa duración del filme y su enfoque excesivamente reverente hacia el texto original, lo que podría resultar agotador para quienes esperaban una interpretación más innovadora del clásico.

Fecha de estreno y proyección futura

La anticipación por el estreno de Frankenstein siguió en aumento conforme se acercaba la fecha de su lanzamiento limitado en cines el 17 de octubre, seguido de su disponibilidad global en Netflix el 7 de noviembre. Para Guillermo del Toro, la creación de este Frankenstein moderno no es solo un desafío artístico, sino una oportunidad para abrir nuevos debates sobre los procesos creativos y la responsabilidad ética.

A medida que la película se exhibe en más salas y plataformas, la discusión en torno a sus temas profundos y la destreza técnica de del Toro sigue resonando entre la audiencia, demostrando una vez más la atemporalidad y vigencia de la historia de Mary Shelley.

