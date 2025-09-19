Del 20 al 27 de septiembre, rosarinas, rosarinos y turistas podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, planificadas por la Municipalidad y el Ente Turístico Rosario (ETUR) para celebrar la Semana del Turismo en la ciudad. Entre ellas se destacan la presentación del Plan Estratégico de Turismo, charlas y recorridos guiados gratuitos, paseos de Turista en mi ciudad" con organizaciones y escuelas, visitas especiales y experiencias en monopatín al atardecer por distintos parques. El objetivo de esta edición es dar a conocer la oferta turística local resaltando el patrimonio cultural en el marco de los 300 años de historia de nuestra ciudad.

El sábado 20 se realizará un recorrido guiado gratuito a pie por Bv. Oroño hacia el río para descubrir sus joyas arquitectónicas así como la emblemática historia de este corredor.

A su vez, en la Capital Nacional del Helado Artesanal, el miércoles 24 de septiembre a las 18:00 la Semana del Turismo se celebrará con un recorrido guiado a pie por heladerías artesanales. El paseo será gratuito con degustaciones incluidas. La inscripción estará disponible el lunes 22 de septiembre en rosario.tur.ar/" target="_blank">rosario.tur.ar

El jueves 25 de septiembre a las 17:30, el Puerto Joven será un punto de encuentro para disfrutar una noche de música electrónica, DJ's y propuestas vinculadas abierta al público con entrada gratuita.

Ese mismo día a las 18:30 se realizará un Recorrido Sunset en Monopatín para visitar sobre ruedas el Parque Nacional a la Bandera, la Fuente de las Utopías, el Monumento a la Bandera y disfrutar una degustación de sabores rosarinos: vermut local y productos Hanks. El paseo tiene costo y los tickets estarán disponibles en muyrosario.com.ar/" target="_blank">muyrosario.com.ar.

El viernes 26 de septiembre a las 21:00 y a las 22:00 se llevarána adelante dos visitas nocturnas por el Cementerio El Salvador abiertas al público. La inscripción estará disponible a través de rosario.gob.ar/">rosario.gob.ar.

El sábado 27 de septiembre, instituido como Día Mundial del Turismo, habrá un Stand Interactivo del ETUR de 14:30 a 17:30 en el Parque de las Colectividades con juegos y premios únicos de la ciudad. Entrada gratuita.