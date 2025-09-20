En Rosario, un joven abre por tercera vez una aplicación de alquileres. Los precios se multiplican como ceros en una cuenta imposible de pagar: departamentos mínimos con cifras que duplican su sueldo. Los padres soñaban con la casa propia; él apenas con un techo que no lo expulse en seis meses. ¿Qué significa habitar cuando lo estable se volvió excepción y lo transitorio, rutina?

La generación que creció escuchando que “con esfuerzo todo llega” hoy aprende otra lengua: la de los contratos cortos, los aumentos impagables, las mudanzas urgentes. Si antes la vida se imaginaba en línea recta —estudio, trabajo, pareja, casa— hoy el futuro se escribe en zigzag, en saltos, en atajos. Una especie de coreografía improvisada donde la estabilidad ya no es horizonte, sino excepción.

Los números lo confirman: según Fundación Tejido Urbano (2024/25), el 36,7 % de los jóvenes de 25 a 35 años aún vive con sus padres porque no logra independizarse. En Rosario, hay monoambientes que se ofrecen por entre $250.000 y $350.000 mensuales, algunas con subas pronunciadas, aunque los salarios no acompañan. La oferta disponible para alquilar no alcanza a cubrir la demanda. Frente a esa imposibilidad, muchos reconfiguran la brújula: si no hay tierra firme, se apuesta al movimiento. El ahorro dejó de ser horizonte: se gasta en viajes, en experiencias, en un festival artístico, en bienes “no durables”.

Como en el caso de Soledad y Martín, ambos de 28 años, que trabajan en gastronomía y diseño gráfico. Durante un año juntaron cada billete, pero no para la seña de un alquiler, sino para comprar dos pasajes a Madrid. “La casa nunca va a llegar —dice ella—; al menos que lleguen los recuerdos”. Con sus sueldos no podían acceder ni a un monoambiente, pero lograron recorrer diez ciudades europeas en tres semanas. Volvieron sin muebles, pero con cientos de fotos, recuerdos y amistades fugaces. La valija, para ellos, resultó más alcanzable que la escritura.

Lo efímero no es solo estrategia económica; también es una forma de vivir. Se cambian trabajos con la misma rapidez con que se cierran aplicaciones en el celular.

Se aman intensamente vínculos que no siempre prometen duración. Se compra ropa fast fashion que dura solo un fin de semana. Se llenan los celulares de fotos que después se pierden en la nube. ¿Qué hay detrás de esta fugacidad? ¿Un escape, una manera de resistir, o la única forma posible de seguir andando?

La juventud no es ingenua. Sabe que los discursos de progreso lineal ya no sirven. Pero eso no significa resignación: hay, también, una creatividad feroz para inventar modos de habitar sin papeles firmados. Casas compartidas entre amigos, cuartos subalquilados, mudanzas colectivas. La vivienda, más que propiedad, se convierte en red, en comunidad, en arreglo frágil pero real.

Los padres miran con extrañeza y dicen: ¿cómo que no pensás comprar? ¿cómo que no querés “sentar cabeza”? Pero ellos piensan, ¿cómo se asienta algo sobre un suelo que se mueve todo el tiempo? En vez de raíces, esta generación apuesta a alas. Si no se puede asegurar un futuro estable, al menos se intenta hacer habitable el presente. Aunque dure poco. Aunque haya que volver a empezar.

Habitar, entonces, ya no significa lo mismo. No es ladrillo sobre ladrillo, sino gesto sobre gesto. No es la escritura en una escribanía, sino la certeza de que por un rato, aunque breve, ese lugar, esa compañía, esa experiencia, pueden ser refugio. Quizás de eso se trate la juventud hoy: de sostenerse en medio de lo provisorio. De entender que lo permanente ya no es la regla, sino la excepción. Y de aceptar, con cierta valentía, que el hogar no siempre es una casa. A veces es un viaje. A veces un bar lleno de amigos.

Quizás esta generación no herede ladrillos, pero sí una manera distinta de habitar el tiempo.

