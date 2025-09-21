Marcelo Justo nació en Buenos Aires y se licenció en Psicología en la UBA. Ejerció el Psicoanálisis, trabajó como traductor y profesor de español en Londres y Hong Kong, donde comenzó su carrera periodística en la Agencia EFE. Es corresponsal de Página/12 en Inglaterra desde 1992, conductor de Justicia Impositiva, un programa radial de la Tax Justice Network sobre esa plaga moderna que son los paraísos fiscales. Trabajó durante 20 años en la BBC y colaboró con numerosos medios de Europa y América Latina. En el medio, una vida de trotamundos que empezó en Buenos Aires y siguió en Londres, Madrid, Corea del Sur y Hong Kong hasta recalar nuevamente en la capital inglesa donde vive actualmente. El regreso de la noche es su opera prima. Esperan en fila dos novelas que ha estado escribiendo en los últimos tres años.
