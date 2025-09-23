Los datos en Rosario muestran una caída del 7% de los matrimonios en 2024, alcanzando 3.208 casamientos. Además, los varones demoraron la unión unos cinco años, las mujeres cuatro y crecieron las uniones entre los adultos mayores. En la ciudad la tasa de casamientos se ubicó en 3,1 por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas desde 2010, sólo superada por el 2020, año de pandemia, donde sólo la tasa bajó a 1,3 cada millar de rosarinos. En cuanto a la cantidad, los 3.208 enlaces de 2024 fue el quinto peor registro desde 2010 y muestran una pérdida de 200 eventos respecto a 2023. Desglosado mes a mes, octubre muestra un comportamiento inusual con 360 uniones, lo que representa un 15,4% más que el promedio histórico de dicho mes que se ubica en 312 casamientos.