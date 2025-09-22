Más de 30 deudores alimentarios morosos fueron detectados en recitales y estadios de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires durante los 48 controles que llevó a cabo el gobierno porteño el último fin de semana. A todos ellos se les impidió acceder a estos espectáculos.

Fuentes judiciales informaron que uno de los deudores fue registrado en el acceso al partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera. Asimismo, se detalló que la cifra final asciende a 32 e incluye a deudores oriundos de diferentes jurisdicciones: 16 de la provincia de Buenos Aires, seis de Capital Federal, cuatro de Neuquén, tres de Salta, uno de Córdoba y otro de Entre Ríos.

Los dispositivos de control comenzaron a implementarse en marzo y también se aplicó durante el partido que Los Pumas jugaron ante los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers y en los conciertos que ofrecieron Lali Espósito en Vélez, Don Osvaldo en All Boys y Los Piojos en el Monumental.

“Actualmente, cerca de 3.000 personas están registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un total de más de 11.500 deudores a nivel nacional”, expone el comunicado emitido por el gobierno porteño, que entabla conversaciones e intercambia datos con 13 provincias, sin importar la jurisdicción donde se haya dictaminado la medida judicial contra el implicado.

Además, los responsables resaltaron que este despliegue apunta a desalentar el incumplimiento de deberes alimentarios aplicando restricciones en eventos públicos de gran escala.

Impedimentos para los deudores alimentarios morosos porteños

Aquellas personas que incurran en el incumplimiento de sus deberes alimentarios no pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni acceder a créditos en el Banco Ciudad; no tienen permitido recibir adjudicaciones de viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad o convenidas con Nación; se les impide postularse a cargos electivos en el territorio porteño; no pueden ser inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos y podrían ser excluidos del ingreso a eventos culturales pagos con más de 5.000 asistentes.

Otras de las medidas se vinculan con la imposibilidad de concretar la transferencia de la titularidad de negocios, actividades, industrias o locales habilitados sin certificado del Registro y regularización previa de la deuda; tienen prohibido ser matriculados en colegios profesionales y no pueden participar de concursos ni ser designados como magistrado o funcionario judicial.

El Gobierno de la Ciudad remarcó que la exclusión del acceso afecta a quienes intentan ingresar a cualquier espectáculo cultural pago con capacidad superior a 5.000 asistentes.