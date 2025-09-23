Newell’s ingresó en zona de riesgo severo en su crisis de fútbol. Acumula derrotas por goleada y ya está penúltimo en su zona, lejos de cualquier protagonismo. La lepra repitió otra imagen penosa anoche en Córdoba, con penal fallado de Benedetto, expulsión de Maroni y casi todo el segundo tiempo estuvo en cancha sin ningun atractivo en el partido por el dominio total que hizo Belgrano. El rojinegro pide a gritos que alguien salga en su auxilio y hace tiempo que el presidente Ignacio Astore no asume responsabilidades, agravando el cuadro crítico en el parque Independencia.

Newell’s juega mal hace tiempo y cuando sale con dispocisión y ganas se frustra por sus propias limitaciones a los pocos minutos. Anoche quiso atacar a Belgrano desde el primer minuto y logró, al menos, no verse superado como ocurrió con el mismo rival en Copa Argentina la semana pasada. Pero cuando Belgrano avanzó expuso la fragilidad defensiva de la lepra.

En la primera parte todo lo que pasó en el partido fue resposabilidad de Newell’s, a excepcion del penal por mano de López que no le convalidaron. El árbitro cobró fuera de juego a pesar que ni en la repetición se detectó a Banega adelantado. En la jugada siguiente el local encontró el gol, pero por una torpeza de Espínola. El arquero sacó mal, le dio la pelota a Metilli y el jugador de Belgrano definió de primera, por sobre el cuerpo del uno rojinegro.

Aunque lo peor de la noche para Newell’s vino después. González se esforzó e interceptó una pelota de Cardozo en la salida, Maroni tocó rápido para Benedetto y el uno local le cometió infracción en el áera. Bendetto se hizo cargo del penal pero pareció no lo quería patear. El delantero desoyó los pitazos del árbitro para la ejecución, Zamora le advirtió al delantero que debía patear y cuando lo hizo dudó hasta en la carrera. Benedetto fue lento a la pelota, Cardozo lo esperó y no tuvo problemas para quedarse con un debil remate al medio del campo. Newell's no hace bien ni la ejecución de un penal.

El partido dejó de ser disputado a los pocos minutos del segundo tiempo. En el primer avance profundo Fernández recibió un pase atrás en el área y marcó el segundo con derechazo alto al palo más lejano de Espínola. Y después Maroni vio la roja por fuerte infracción. Quedaban por jugar 40 minutos y la lepra ya no era competitivo. Una situación que Fabbiani no pudo revertir con las variantes y que Belgrano aprovechó con un gol histórico: Gonzalo Zelarayán hizo una gran jugada y tocó la pelota a su tío Lucas Zelarayán, quien dejó parado a Espínola con remate de primera al primer palo.

3 Belgrano: Cardozo; Compagnucci, Morales, L. López, Maldonado; Spörle, Longo, Metilli; L. Zelarayán; Fernández, Jara. DT: Ricardo, Zielinski

0 Newell’s: Espínola; Mosquera, Cuesta, Lollo, Montero; Chiaverano, Regiardo, Banega, Maroni; González, Benedetto. DT: Cristian Fabbiani

Goles: PT: 38m Metilli (B). ST: 3m Fernández (B) y 41m L. Zelarayán (B)

Cambios: Desde el inicio E. López por Morales (B), 15m Montenegro por Benedetto (N) y Orozco por Regiardo (N), 18m Guch por Chiaverano (N), 27m Mavilla por Jara (B), 30m García por González (N), 38m Menossi por Compagnucci y G. Zelarayán por Fernández (B) 43m Heredia por Longo (B).

Arbitro: Daniel Zamora

Cancha: Belgrano

Expulsado: ST: 6m Maroni (N),

Incidencias: PT: 44m Cardozo (B) le contuvo un tiro penal a Benedetto (N).



