“Yo quiero estar en la respiración dificultosa del chico moribundo, el ladrón adolescente tirado en el asfalto mientras una multitud lo muele a golpes, ser la catarata de imágenes que aparecen para liberarlo de la fealdad de lo que ve”, es parte de un poema que se llama “Semilla” y que está dedicado a la memoria de David Moreyra, un chico de 18 años que murió en Rosario tras tres días de agonía después de ser linchado por una multitud tras un aparente intento de robo. El poema es parte del último libro de la poeta y escritora Claudia Masin: Antifascista, poesía contra crueldad, una maniobra de escritura con la que toma el riesgo de colocar sus poemas en un terreno de defensa, una búsqueda de reparo en lo que reconoce como un momento en donde la aniliquición del otro es un discurso -y muchas veces una materialidad- que está en el centro. Encuentra anticuerpos en la palabra y reconoce un punto de inflexión en 2015, en donde el lenguaje comienza a perder textura y en donde la palabra se vacía: “Me parece que a partir del 2015 empieza a aparecer un discurso muy perverso que no es todavía el discurso abiertamente fascista de hoy, pero sí es un discurso que degrada el valor de la palabra. La palabra empieza a no valer nada”, dice.

Avisa -y no traiciona- que su libro va hacia el lenguaje de la política poetizada, no se desprende de ninguna responsabilidad y llama al enemigo por su nombre: fascista. “No permitir que ese modo de designarnos, como algo posible de exterminar, sea algo que nos colonice”, dice también para hablar de los fascismos internalizados y de lo que no pudo hacerse para evitar que el discurso fascista sea tomado por los jóvenes. En el libro se vale de una cita de Pier Paolo Pasolini: “En verdad, nos comportamos con estos jóvenes fascistas de modo racista. Quisimos creer, apresurada y despiadadamente, que ellos estaban predestinados racialmente a ser fascistas y que, frente a esta decisión de su destino, no hubiera nada para hacer. Los aceptamos rápidamente como representantes inevitables del Mal. Y tal vez eran adolescentes, muchachos de dieciocho años que no sabían nada de nada, que se arrojaban de cabeza en esa horrenda aventura, por simple desesperación”.

Hay un poema que se llama “El huevo de la serpiente” título homónimo a la película de Igmar Bergman sobre el ascenso del nazismo en Alemania. ¿Cuál es el huevo en este momento?

--El huevo de la serpiente en realidad está en nuestras vísceras, de lo que se trata es de abrir el vientre, ver y no dejar con vida ese huevo. Pero para no dejarlo con vida hay que reconocer que existe. O sea, no dejarlo con vida en el sentido de elegir no actuar de acuerdo a eso.

Sería el fascismo...

--Sí.



En el libro le das un rol muy concreto a la poesía, de defensa, de anticuerpo contra la crueldad ¿Cómo entra en esa trinchera la poesía?

--El lenguaje poético justamente viene por el lado de encontrar un reparo en el lenguaje, en el doble sentido de la palabra reparo. Un lenguaje que repare eso tan dañino. Un lenguaje que no tenga la crueldad en su centro, yo vengo trabajando bastante en los talleres el tema de la poesía como anticuerpo contra la crueldad. Porque esta mirada que tiene la poesía hacia el otro, es una mirada necesariamente atenta y es muy difícil que una mirada atenta sea una mirada de odio, es una mirada que necesariamente engendra algún tipo de identificación con ese otro por más diferente que ese otro sea.

Decís que la poesía es uno de los anticuerpos contra la crueldad, ¿cuáles son las alianzas que tiene?

--Ya lo decía el psicoanalista Fernando Ulloa que trabajaba mucho el tema de la crueldad. Él decía que la ternura es un anticuerpo muy importante frente a la crueldad. Él habla de la ternura como una fuerza constitutiva, constituye la subjetividad de las personas, cuando ha faltado la ternura en la infancia por ejemplo, cuando no hubo nadie ahí cerca capaz de tener una mirada tierna hacia alguien, es muy difícil la constitución de un sujeto.

La ternura y la poesía se suelen ligar con la fragilidad o lo naif…

--No quiere decir que por tener una mirada tierna hacia el otro, hacia el que tengo al lado, intentar evitar el maltrato o intentar buscar modos amables de tratar con los demás uno no se revele ante las injusticias o no sienta rabia o no reaccione. Me parece que son cosas que pueden convivir, solo que esa rabia esté dirigida a su verdadero destino.

Para que esa rabia no vaya al del al lado...

--Estamos todos tan maltratados, tan golpeados, tan cascoteados que nos terminamos cascoteando los unos a los otros. Terminamos llevando eso a nuestra vida y armando pequeños infiernos.

"La poesía como anticuerpo contra la crueldad", propone Claudia Masin, también autora de Geología (Nusud, 2001), La siesta (Múltiples editoriales, 2016), La cura (Hilos, 2016) y Mujer y escritura, 35 autoras argentinas de hoy (Fundación La Balandra, 2022).





En Anifascista citás a distintas intervenciones verbales del presidente Javier Milei, desde su discurso en el Foro económico de Davos este año hasta declaraciones públicas de estos dos años. ¿Por qué la decisión de poner sus palabras en el libro?

--Para ubicar y hablar de fascisimo como algo situado en nuestra realidad. Más allá de que se pueda leer global y lo piense a nivel global, me urge lo que le pasa a nuestro pueblo. O sea, lo que está pasando acá hoy.

¿Qué cosas detectadas de tu proceso de escritura que están vinculadas al contexto político?

--Yo parto más bien como una necesidad física, empiezo a sentir que hay algo que necesito escribir, como una especie de malestar físico y de incomodidad que solo se resuelve escribiendo. Te diría que esto me pasa para poner una temporalidad desde alrededor del 2015.

Una temporalidad bastante particular...

--Sí, empieza a aparecer en mi poesía la aparición explícita de ciertos temas sociales y políticos, porque hay determinadas cuestiones que empiezan a ahogarme, a no dejarme respirar.

¿Vinculados específicamente al feminismo?

--Vinculadas al feminismo y también a la degradación cada vez mayor del lazo social y al florecimiento del discurso neoliberal. Después de años de que no primara el discurso neoliberal a partir del gobierno macrista empieza nuevamente a ser el discurso hegemónico. Es un discurso perverso que no es todavía el discurso abiertamente fascista de hoy, pero sí es un discurso que degrada el valor de la palabra.

Es un ataque a tu herramienta de trabajo...

--Tomar palabras que son palabras que tienen que ver con lo vital y ponerlas al servicio de un proyecto mortífero. Me impacta muchísimo este efecto como desembozado.



Planteás un enfrentamiento explicito con ese proyecto mortífero, podrías haber elegido un camino mas lateral y elegiste la coalición de frente ¿Por qué?

--Sí, lo pensé bastante, si ir de frente con todo el riesgo que tiene, que sea leído como un gesto panfletario y finalmente no me importó. Precisamente lo que tenemos enfrente es tan mortífero, tan poderoso y tan potente, me parece que hay por lo menos una palabra que hay que decir con todas las letras. Que es “antifascista”. Después la poesía opera a la manera de la poesía.

Antifascista, poesia contra la crueldad se presenta hoy, viernes 26 de septiembre, en el Bar Hasta Trilce – Maza 177 - Almagro - CABA. A las 18 hs.





