Una película de terror argentina dirigida por Augusto Sinay. Está basada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones. A pesar de no haber contado con estreno en salas comerciales, se convirtió en la segunda película cordobesa más taquillera de la historia. (Cine El Cairo mañana a las 18. En Cine Lumière, hoy, 21.30)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.