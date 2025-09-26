Una película de terror argentina dirigida por Augusto Sinay. Está basada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones. A pesar de no haber contado con estreno en salas comerciales, se convirtió en la segunda película cordobesa más taquillera de la historia. (Cine El Cairo mañana a las 18. En Cine Lumière, hoy, 21.30)