La reposición de retenciones a las exportaciones granarias, que el gobierno nacional comunicó ayer tan de repente como cuando las eliminó tres días antes, volvió a levantar un coro de críticas como entonces. Incluso de sectores afines que bancan la administración Milei, como lo es la Sociedad Rural Argentina.

La presidenta de la delegación Rosario de esa entidad, Soledad Aramendi, fustigó el cierre de la comercialización sin gravámenes, que iba a durar hasta el 31 de octubre pero que se cortó apenas 72 horas después. "Hay enojo de los productores, y de los acopiadores también. Esto fue un negocio entre el gobierno y los exportadores, y eso no dio lugar a la venta masiva por parte de productores medianos o chicos", se exasperó la dirigente ruralista.

El argumento esgrimido ayer por la comunicación que emitió Presidencia de la Nación fue que en estas tres jornadas de retenciones 0 se cubrió la expectativa del Ministerio de Economía de hacerse de 7.000 millones de dólares para pulsear la corrida cambiaria y contener el precio del dólar al menos hasta el comicio del 26 de octubre.

Lo que pasó fue que las 11 operadoras principales del mercado agroexportador activaron ventas para aprovechar la dispensa ofrecida por la gestión Milei / Caputo, y colocaron en tres días más de 10 millones de toneladas, en su mayoría de soja, que tenían retenidas a la espera de una eventual devaluación.

Las más beneficiadas, según la consultora FyO, resultaron Bunge, Louis Dreifus, Cofco, Viterra y Cargill. En un segundo escalón, también hicieron negocio Molinos, Aceitera General Deheza, ACA y ADM.

Si en Sociedad Rural piensan como reveló Aramendi, las otras entidades de la Mesa de Enlace también tienen en claro que esta feria fue un negocio dulce para las empresas exportadoras, y no para los chacareros, cooperativas o acopiadores de pueblo. Es que ese grupo de exportadoras liquidó reservas y futuros sin retenciones, pero hacia abajo de la cadena pagará deduciendo las alícuotas de ese gravamen. Esto es, que los productores primarios la vieron pasar.

Cálculos de conocedores del paño agro financiero indican que el gobierno nacional resignó en esta jugada U$S 1.510 millones que se perdió de recaudar.

Para medir el humor tranqueras adentro bastó el mensaje oficial de la Sociedad Rural. "Queremos expresar nuestra preocupación respecto de la aplicación del Decreto 682/2025, que estableció un cupo de U$S 7.000 millones para la registración de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo un régimen diferencial", dice el comunicado.

"Si bien públicamente se presentó como una herramienta destinada a incentivar la liquidación del sector agropecuario en su conjunto, la realidad fue distinta: el cupo se agotó en muy pocas horas, concentrándose en manos de un grupo reducido de grandes exportadores.

La enorme mayoría de los productores primarios y medianos quedó al margen de este beneficio.

En lugar de ser un 'guiño al campo', la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día.

Reafirmamos que las políticas públicas deben diseñarse con criterios de equidad y alcance real a toda la cadena agroproductiva, garantizando igualdad de oportunidades y evitando que los beneficios se concentre en unos pocos actores", concluyó el pronunciamiento de la entidad que más apoyó la irrupción de La Libertad Avanza en el poder.

Desde Federación Agraria Argentina, su presidenta Andrea Sarnari, reprobó que la interrupción de la fiesta "retenciones cero" haya sido "imprevisible". Lo dicho: para el sector chacarero del campo, no hubo diferencias ni beneficios.

"No nos pasó ni cerca, porque no teníamos cosecha en nuestras manos y en dos días era imposible buscar mejores opciones. Al productor chico ni siquiera le pasó de la tranquera", expresó la dirigente agraria.

Entre el tropel de repudios e ironías que floreció en redes sociales ayer, el diputado Esteban Paulón fue de lo más elocuente: "Quedó claro que la medida duró 72 horas porque fue preacordada con las grandes cerealeras, quienes se llevaron U$S 1.600 millones de ganancia extraordinaria. Milei gobierna para sus amigos y Juan Pazos (director de ARCA) tendrá que venir al Congreso a dar explicaciones sobre esta maniobra".

El volantazo del gobierno, finalmente, dejó en off side hasta los propios como el candidato a diputado nacional por Santa Fe, y vicepresidente de LLA, Agustín Pellegrini, quien apenas el martes festejó la eliminación provisoria de retenciones. "Hay que sacarle la pata del Estado al campo. Estamedida beneficiará al sector agroindustrial, incentivando a los productores a invertir más y liquidar la cosecha, lo que generará un impacto positivo en la economía regional y en la actividad logística y portuaria", repitió entonces. Ayer no tocó el tema.