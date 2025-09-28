Esculturas de la luz

Fue en uno de los viajes que el cineasta Benjamin Hoffman hizo a la ciudad de Yaundé para filmar un documental en el que estaba trabajando, que su taxi tomó un atajo al tráfico y se desvió por una zona en la que él nunca había estado. Así quiso la casualidad que se topara con el estudio del prolífico pero hasta entonces ignoto Michael Kameli, un fotógrafo camerunés que retrató domésticamente el África poscolonial. “Quedé completamente obsesionado con lo que vi”, dijo Hoffman, sobre esas increíbles fotos que llegaron a él tan accidentalmente, muchas de ellas nunca vistas en más de cincuenta años, en las que el fotógrafo se dedicó a retratar la cotidianidad de los barrios, las fiestas, los funerales y otras ocasiones íntimas con técnicas pioneras. “Durante su carrera, Kameni desarrolló un proceso de doble exposición en su cuarto oscuro, que consistía en voltear el negativo y mover el papel fotográfico para crear una imagen invertida de la misma fotografía. También experimentó mucho con la luz. Es asombroso cómo consigue retroiluminar las imágenes”, ha dicho Hoffman, que llegó a trabajar a la par con el fotógrafo, antes de su muerte en 2020 con más de noventa años, y que se puso al hombro la misión de devolverle el lugar que le corresponde en la historia de la fotografía. Varias exposiciones se han ido montando con ese material encontrado en este último tiempo, sobre todo en África. Pero por estos días el Smith College Museum of Art en Boston presenta un despliegue particularmente ambicioso. Se trata de Michel Kameni: retratos de un África independiente, una exposición que presenta cincuenta y cinco trabajos de estudio en blanco y negro realizados en las décadas de 1960 y 1970. Trabajo nada menor para Hoffman, ya que durante los últimos años, el cineasta se ha dedicado a curar varias muestras del archivo de Kameni que atesora más de 120 mil fotografías.

Cisne negro

El Birmingham Royal Ballet –compañía de la ciudad natal de Ozzy Osbourne–, está presentando Black Sabbath, The Ballet, un espectáculo dedicado al adorado y recientemente fallecido líder de la banda que busca honrarlo de una nueva e insólita manera. Resulta que el show fue creado y estrenado en 2023. Pero después de la muerte de Ozzy, más conocido como “El príncipe de las tinieblas”, la puesta ha tomado un significado renovado, y por estos días se está yendo a una larga gira nacional. El ballet utiliza versiones completas de temas clásicos como “Paranoid” o “Iron Man”, así como nuevas obras orquestales inspiradas en la obra de la banda. Y además del clásico tutú (aunque negro, por supuesto), los bailarines usan mallas oscuras, jeans negros, camperas de cuero y remeras de Black Sabbath. Aunque puede parecer descabellado, la bailarina principal Amelia Thompson, de 22 años, cuenta que bailar ballet al son del heavy metal no es tan raro como parece: “La música de Black Sabbath es muy instrumental. Tiene muchos ritmos geniales que realmente complementan la forma en que puedes coreografiar”. Y por su parte Tony Iommi, el guitarrista de la banda, dijo que nunca había esperado que la música de su grupo fuera parte de un ballet, pero que estaba encantado de verlo suceder. Tan así, que deseaba que Osbourne volviera de la muerte solamente para verlo.

El pasado regresa

Todos los años, en la ciudad inglesa de Bath se realiza el festival de Jane Austen más grande y antiguo del mundo. Un programa de diez días, que acaba de terminar este fin de semana, y que atrajo a más de tres mil personas de todo el mundo, que peregrinaron ahí en busca de transportarse a la época de la adorada escritora a través de sus visitas guiadas, bailes de época, representaciones teatrales, charlas y otras actividades. El evento comienza todos los años con un gran desfile de trajes de la época (Austen vivió entre 1775 y 1817) y con fanáticos que salen a las calles totalmente en personaje. Por eso el festival ostenta el muy curioso récord Guinness a la “mayor reunión de personas vestidas con trajes de la época de la Regencia del mundo”. Pero este año tuvo un tinte especial ya que se festejaron los 250 años de nacimiento de la escritora. Para eso se agregaron actividades como clases de esgrima, partidos de criquet, citas de peluquería y reuniones de té, además de un musical de Sentido y sensibilidad y una adaptación teatral de Emma. Todo esto, con entradas agotadas con meses de anticipación. “Es lo más cercano a vivir en primera persona el contexto en el que se forjó tanto la personalidad como la literatura de esta increíble escritora”, dijeron desde el festival: “Como estar dentro de un Orgullo y prejuicio live action”.

Una casa en las afueras

A lo largo de cuatro décadas, uno de los más inusuales proyectos de David Lynch fue la ampliación, modificación y permanente remodelación de una parcela de al menos una hectárea donde vivió, creó y hasta filmó algunas de sus películas. Se trata de una mansión inicial diseñada por Frank Lloyd Wright, hijo del arquitecto más famoso de Estados Unidos, que luego fue encomendando a las distintas generaciones descendientes de esa familia y que fueron el gen de un complejo que terminó constando de siete propiedades; entre ellas, una casita rosa de tres ambientes, una pileta con caseta, una casa brutalista adyacente de dos habitaciones e incluso un viejo estudio vecino. Todas fueron partes de las compras que Lynch fue haciendo en terrenos vecinos para ampliar el rompecabezas de aquella inusual mansión. Por estos días, en vísperas del primer año de su muerte, el lugar completo se ha puesto a la venta por 15 millones de dólares, acaso el precio necesario para vivir en la casa del creador de Twin Peaks, lijar una pieza de madera en su famoso taller de carpintería, sentir la mística de su marca de café –que él tomaba diez veces por día–, o pasar tiempo en la locación donde se editó Mulholland Drive o donde se filmó Lost Highway. Vale decir que los objetos personales de David Lynch ya fueron noticia hace unos meses, cuando sus hijos pusieron en una subasta millonaria gran parte del contenido de su casa. Un movimiento criticado por algunos fans pero increíblemente codiciado por coleccionistas, que ahí fueron a buscar guiones originales, cafeteras Marzocco o la silla de director con el apellido “Lynch” en la espalda. Ahora, el mejor postor podría hacerse con una verdadera joya cinéfila. “Un santuario creativo y un hito arquitectónico con una procedencia sin igual en Los Ángeles”, señaló The Agency Beverly Hills en su anuncio, como si tal cosa. Aunque Lynch fue igualmente franco en vida al valorar la importancia de aquella inusual propiedad. Parece que consideraba ese espacio como una parte importante de su ímpetu creativo y una fuente constante de inspiración. “Todo el espacio es simplemente agradable, me transmite una buena sensación”, declaró con ternura. “Vivir en él influye en toda mi vida. Y luego, a veces veo cosas, formas o algo que encajaría en él y eso me lleva a crear muebles o películas” .