Con más de cuatro décadas activo, el TC2000 recuperó en 2025 la esencia de ser la representación deportiva de los vehículos que las marcas venden para la calle. Tras un período de hibernación, la categoría renovó los coches para seguir la tendencia del mercado y dar paso a los SUV -en inglés, vehículos utilitarios deportivos- y esto fue acompañado por un kit de aerodinámica y un potente motor. Así transitó los primeros compases del año, acomodando el rumbo para reconstruir los años dorados, con circuitos clásicos y una competencia particular y especial que todos quieren ganar. El trofeo de los 200 km de Buenos Aires se pone en juego este domingo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con dos pilotos por auto, manejando por turnos, en un fin de semana sin igual.

La 19° edición de los 200 km será también la 8va fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, que tiene al dúo de Toyota Gazoo Racing al frente. El quíntuple campeón Matías Rossi acumula 116 puntos y su compañero de escuadra, Emiliano Stang, 115. El primero de ellos contará con la colaboración del uruguayo Santiago Urrutia para manejar el Corolla Cross, en tanto que el joven Stang, de 20 años, compartirá el auto con Antonino García.

Toyota, Honda, Chevrolet y VW lideran la nueva era del TC2000 SUV | Prensa

Franco Vivian es el tercero del certamen (98 puntos) y compite dentro del equipo Proracing representando a Chevrolet con el modelo Tracker. Estará acompañado por su amigo Rafael Morgenstern, con quien compartió carreras de karting en la juventud hasta viajes para alentar a Franco Colapinto en la Fórmula 1. Con un vehículo hermano corre Facundo Aldrighetti, quien invitó a vivir la experiencia de manejar una parte de la carrera a Leandro Juncos, quien es estadounidense, hijo de Ricardo Juncos, el argentino que fundó su propio equipo de Indycar, donde alguna vez corrió Agustín Canapino en las 500 Millas de Indianápolis.

El cuarto del torneo (con 64 puntos) es Leonel Pernía, vistiendo la ropa de Honda Argentina a bordo de la recientemente presentada en el país, Honda Z-RV. El aguerrido hijo del "Tano" Vicente Pernía recibirá al novel Ignacio Montenegro para compartir la conducción, proveniente de carreras en el viejo continente. Con un coche similar está Thiago Pernía, hijo de Leo, quien extendió el convite a Diego Ciantini para esta fiesta del deporte motor local. El cuarto modelo de auto que actualmente apostó a la renovación es el Nivus de Volkswagen, con desarrollo del Halcón Motorsport.

Se utilizará el circuito n° 9 del "coliseo porteño", con 3.353 metros de recorrido en cada vuelta, incluyendo el curvón histórico con el que nació el autódromo, la variante de Alberto Ascari y el ingreso a los mixtos. Por supuesto, la adrenalina se apreciará en la clásica bajada de tobogán, que lleva el nombre de Juan María Traverso, así como la horquilla que deposita a los autos en la recta de largada.

Para esta carrera se presentaron 17 autos, de los cuales hay una docena de SUV de nueva generación y cinco son coches tipo sedán, con baúl. De ellos, solamente saborearon el triunfo en esta competencia Leo Pernía (4 veces), Antonino García como invitado (3), Matías Rossi (2) y Gabriel Ponce de León (2) una vez como titular y otra siendo visitante.

El espectáculo se completa con la 8va fecha del Top Race, la 7ma de la Fórmula Nacional y la 8va de la monomarca Fiat Competizione. En cuanto al TC2000, a los entrenamientos del viernes -donde Leonel Pernía fue el más rápido- le sigue la Clasificación del sábado a las 11:40 y la primera parte de la carrera desde las 15:55 horas. El domingo se sirve el plato principal a las 12:30 hs con 42 vueltas por delante. En medio de la carrera deberán recargar combustible y cambiar de piloto.

TC2000 | Binomios para los 200 Km BA

#1 HONDA ZR-V | LEONEL PERNÍA - IGNACIO MONTENEGRO

#85 HONDA ZR-V | TIAGO PERNÍA - DIEGO CIANTINI

#117 TOYOTA COROLLA-CROSS | MATÍAS ROSSI - SANTIAGO URRUTIA

#162 TOYOTA COROLLA-CROSS | EMILIANO STANG- ANTONINO GARCÍA

#25 TOYOTA COROLLA-CROSS | MARCELO CIARROCCHI - JUAN IGNACIO TESKE

#57 CHEVROLET TRACKER | FRANCO VIVIAN - RAFAEL MORGENSTERN

#83 CHEVROLET TRACKER | FACUNDO ALDRIGHETTI - LEANDRO JUNCOS

#15 VW NIVUS | DAMIAN FINESCHI - JUAN MANUEL CASELLA

#96 VW NIVUS | NICOLÁS PALAU - ROBERTO LUNA

#317 TOYOTA COROLLA-CROSS | LAUTARO CAMPIONE - GASTÓN ROSSI

#32 TOYOTA COROLLA-CROSS | GABRIEL PONCE DE LEÓN - TOMÁS CINGOLANI

#112 TOYOTA COROLLA-CROSS | TOMÁS FERNÁNDEZ - CHRISTIAN VALLEJO

#16 FIAT CRONOS | MATEO POLAKOVICH - MAURICIO HIDALGO

#17 TOYOTA COROLLA | JUAN PABLO TRAVERSO - JOSÉ MALBRÁN

#7 FIAT CRONOS | NICOLÁS TRAUT - CARLOS GUTTLEIN

#64 CHEVROLET CRUZE | FRANCO MORILLO - RODRIGO ARAMENDIA

#24 CHEVROLET CRUZE | EMMANUEL PÉREZ BRAVO - PABLO COLLAZO (H)

TC2000 | Horarios

SÁBADO

08:50 a 09:30 | Entrenamientos

11:40 a 12:10 | Clasificación

15:55 a 16:25 | Carrera – Parte 1 (18 vueltas)

DOMINGO

08:45 a 08:55 | Pruebas

12:30 a 13:30 | Carrera – Parte 2 (42 vueltas)