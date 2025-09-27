Se presentó la programación de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), que tendrá lugar del 1 al 9 de octubre en La Plata, con proyecciones libres y gratuitas en varias salas de la ciudad.

Para la presente edición del FICPBA se presentaron mil producciones audiovisuales provenientes de 50 países en todas las categorías de largo y cortometraje, tanto nacionales como internacionales. Esto significa un récord de inscripciones desde la creación del Festival.



Durante el evento de presentación, que tuvo lugar este miércoles, Florencia Saintout subrayó la importancia de la realización de un festival de cine provincial: “creemos que la cultura no solamente resiste, sino que imagina otros porvenires, y eso estará presente en el afán colectivo de seguir apostando, desde la Provincia, por un Festival Internacional del Cine. Que se impulsen políticas de encuentro es revolucionario. Tenemos un gobierno nacional que piensa que la cultura es algo innecesario, y que con suerte puede ser un privilegio para algunos”.



“La cultura audiovisual tiene la posibilidad de imaginarnos juntos, de saber quiénes somos, de contarnos, entender cuáles son nuestros legados, y expresar la diversidad que somos. La fortaleza de este Festival se sostiene en que la cultura es un derecho, y lo demostramos con hechos concretos”, completó la titular de la cartera cultural.



Por su parte, Paula De Luque, directora del festival, reafirmó el componente bonaerense del festival, que "tiene una decisión clara desde la política provincial, y forma parte de la agenda culturalque los bonaerenses hemos incorporado con mucha alegría. También promocionamos el encuentro de las distintas producciones bonaerenses con aquellas pertenecientes a otras provincias argentinas y países del mundo interesados en participar”.



El festival contará con cinco competencias principales: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense. Además, se realizará un encuentro de estudiantes de carreras de fines y afines y la segunda edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia, un espacio diseñado para fomentar la coproducción y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional.

Entre los títulos más esperados, en la Competencia Internacional de Ficción se encuentran “Têtes brûlées” (Cabezas quemadas), film belga que participó este año de Festivales Internacionales como Berlín, Sydney y Melbourne. En ese sentido “Cabo Negro”, coproducción Marruecos-Francia, se proyectó en Festivales como Karlovy Vary y Chicago. La producción libanesa “Dead dog” se estrenó en Rotterdam.

En cuanto a la representación latinoamericana en esta competencia, el film brasileño “Manas” se estrenó en Venecia, además de Palms Springs y San Francisco, entre otros varios, y también logró amplia repercusión en su país. Por su parte, la producción chilena “Los hiperbóreos” participó en Cannes, Shanghai y Munich, entre otros. México tiene como representante a “Cobre”, que estuvo presente en Toronto y Hamburgo.

En la Competencia Internacional Documental dan cuenta de recorrido internacional “Colosal”, dominicana, que también tuvo estreno en Berlín. Por otro lado, “Amantes en el cielo”, del argentino Fermín de la Serna, se estrenó en el Festival Queer de Lisboa y en SANFICI 21, Chile. La producción mexicana “La libertad de Fierro” se estrenó en Toronto y Zurich.





Se proyectará también, en la sección Una noche especial, el largometraje nacional "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, elegida por Argentina para los premios Oscar y Goya.

Además de las Competencias, habrá otras varias secciones, donde se recorre la producción cinematográfica desde diferentes ángulos. Por ejemplo en la sección Tramas - Panorama Argentino se exhibirá “Norma también”, documental de Natalia Vinelli sobre la vida de Norma Pla, reconocida luchadora por los derechos de los adultos mayores. En la misma sección participa “La noche sin mí”, ficción protagonizada por Natalia Oreiro que participó del Bafici.

Las proyecciones tendrán lugar en Cinema Paradiso, el Cine Select, el EcoSelect de Plaza Islas Malvinas, el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, el Planetario de la UNLP y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. También se realizarán charlas, talleres, y otras actividades en torno al sector audiovisual.

En la primera edición del evento, la asistencia del público fue cercana a 25 mil personas distribuidas en las más de 200 proyecciones provenientes de 35 países. Se extendió a lo largo de 40 municipios, incluyendo el primer encuentro provincial de estudiantes de cine con muestras, charlas y conciertos. En 2024, el segundo festival contó con 51282 espectadores y asistentes en total en las 228 obras proyectadas y actividades.

