La Municipalidad le dice adiós al estacionamiento a 45 grados en distintas calles, en el marco del plan de ordenamiento y modernización del tránsito. De este modo, el estacionamiento será paralelo al cordón para mejorar el flujo del tránsito. Además, se habilitarán boxes destinados a estacionamiento de motos "para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones sobre la vereda". La modificación entrará en vigencia este miércoles 1º de octubre.

Desde el municipio aseguran que la medida se tomó para ofrecer respuesta "a las necesidades planteadas por vecinas y vecinos, y teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor en Rosario". Por eso, se propuso un cambio de disposición en algunas calles del área central con la finalidad de mejorar las condiciones del tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada eliminando el estacionamiento a 45º, lo cual "reduce los tiempos y las interrupciones propias de las maniobras necesarias para estacionar".

Antes de la puesta en marcha, todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación, "lo que permite mejor visibilidad y dinámica del uso del espacio". Así como también, este plan está siendo acompañado con divulgación e información por parte de equipos de Cercanía para las y los habitantes de dichas zonas.

Pasan de 45º a paralelo al cordón en 26 cuadras: Córdoba entre Buenos Aires y Av. Belgrano, Mendoza entre Alem y Ayacucho, Ricardone entre Corrientes y Mitre, San Martín entre Urquiza y Catamarca, Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza, Colón entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero, Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad, Alem entre Rioja y San Juan, 1° de Mayo entre San Luis y Córdoba, Maipú entre San Lorenzo y Urquiza, Catamarca entre San Martín y Sarmiento, San Luis entre 1° de Mayo y Alem, San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo y Rioja entre L. N. Alem y Primero de Mayo.

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones.

Además se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinas y vecinos, y las actividades que se desarrollan en el entorno de: Urquiza de Mitre a Corrientes y de Sargento Cabral a San Martín, Rioja de Laprida a Buenos Aires, Buenos Aires de 3 de Febrero a Córdoba, Mitre de Urquiza a San Luis, San Luis de Entre Ríos a Sarmiento, San Juan de Entre Ríos a Maipú, Mendoza de Sarmiento a Buenos Aires, San Lorenzo de Laprida a Buenos Aires.

Estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol, como también la incorporación del uso de tecnologías innovadoras en relación a la nueva licitación de semáforos y la actualización del sistema de estacionamiento medido.