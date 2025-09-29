Tras la derrota ante Defensa y Justicia, Boca volvió a los entrenamientos sin la presencia de su entrenador Miguel Angel Russo, quien permanece en reposo en su hogar y con el retorno del delantero uruguayo Edinson Cavani tras una lesión del psoas derecho.

El experimentado atacante se perdió los últimos tres partidos en los que Boca empató 1-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, volvió a igualar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local y cayó 2-1 ante Defensa y Justicia, el sábado pasado en Florencio Varela.

Luego de estos tres encuentros ausente, el uruguayo de 38 años retornó a las prácticas que son supervisadas por el ayudante de campo Claudio Ubeda, a la espera de la reaparición de Russo. El ex jugador de Racing y Huracán dirigió al equipo el sábado ante la ausencia del entrenador principal.

Por su parte, Russo permanece en reposo en su domicilio, tras ser dado de alta el viernes pasado del sanatorio Fleni y superar un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

Asimismo, no se conoce aún la fecha en la que el director técnico de 69 años volverá a conducir al equipo, aunque dentro del club confían en que sea esta semana, con vistas al partido del domingo ante Newell's Old Boys en La Bombonera por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.