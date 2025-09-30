Un megaoperativo que contó con 130 allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez dejó como saldo 33 detenidos, armas, drogas y millones de pesos secuestrados. La investigación, que se desplegó durante tres meses bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación y fuerzas federales, busca desarticular tres estructuras criminales vinculadas al narcomenudeo y a una espiral de violencia armada que, en lo que va del año, disparó un crecimiento de los homicidios en la zona sur.



El dispositivo comenzó en la madrugada del lunes con la participación de 500 efectivos provinciales y federales, drones policiales y requisas incluso en cárceles como Piñero, Ezeiza y Marcos Paz. “Este tipo de operativos habla de una coordinación cada vez más aceitada entre la PDI y la Justicia”, celebró el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, quien además reconoció que “los cabecillas encarcelados delegaron la conducción de las bandas en esposas, madres y parejas, además de jóvenes reclutados como terceras y cuartas líneas”.

Según el fiscal regional Matías Merlo, la ofensiva fue el resultado de un trabajo conjunto sobre 18 causas vinculadas con balaceras y microtráfico. “La escalada de violencia que vivimos este año nos obligó a conformar un cuerpo especializado. Los homicidios crecieron un 60 por ciento respecto del año pasado”, advirtió.

El fiscal Pablo Socca precisó que se detectaron tres bandas independientes: “Descubrimos distintas organizaciones con asiento principalmente en Villa Gobernador Gálvez. Son diferentes grupos que no se entrelazan entre sí necesariamente. Incluso, algunos pueden ser rivales”.

La primera está ligada a la barra brava de Newell’s y, por extensión, a la primera línea de Los Monos. Entre los principales investigados figuran Cristian “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Alejandro Daniel “Zapa” Vallejos, jefe actual de la tribuna leprosa, detenido en los allanamientos.

La segunda estructura es comandada desde el pabellón 8 de Piñero por Gerónimo “Jeringa” Bogado. “Estamos hablando de un grupo de personas que tienen que ver con abusos de armas, homicidios y otros casos que vamos a mostrar la semana que viene”, adelantó Socca.

El tercer grupo, de menor peso, también fue alcanzado por la pesquisa y tendrá su propia audiencia imputativa.

Mientras la justicia provincial subrayó la violencia armada y la disputa entre bandas, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó el procedimiento como parte del "Plan Bandera contra el narcotráfico y la violencia". Según el comunicado oficial, hubo 33 detenidos —entre ellos Vallejos y José “Yiyo” Medrano, barra de Coronel Aguirre y empleado municipal—, 20 prófugos identificados, seis armas secuestradas y casi 20 millones de pesos decomisados.

La versión nacional también puso el acento en la complicidad institucional: “Los allanamientos confirmaron la participación de empleados municipales de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y de una agente policial provincial”, informó la cartera que conduce el Comando Unificado de Fuerzas Federales.

El diagnóstico federal fue tajante: las organizaciones estaban lideradas desde prisión por Avalle, Escobar y Jonatan “Jano” Fernández, y la mayoría de los domicilios allanados pertenecían a familiares y parejas que actuaban como operadores en el territorio.

Entre los arrestados se cuentan referentes de la pesada leprosa y del club Coronel Aguirre, que desde hace tiempo comparte hinchada y negocios con Newell’s. Allí cayó Medrano, jefe de la tribuna de Aguirre, en un operativo que también buscó marcar la línea de responsabilidad sobre las instituciones.

“Los detenidos siguen gerenciando negocios desde adentro y se apoyan en familiares o parejas para sostenerlos afuera”, explicó la fiscal Brenda Debiasi. Y agregó: “La investigación permitió identificar con antelación a varios acusados que incluso tenían vínculos con la esfera municipal”.

La justicia provincial dividirá las audiencias imputativas en tres etapas: primero el núcleo ligado a Los Monos y la barra de Newell’s, luego el grupo de Bogado y, finalmente, la organización de menor alcance.

El despliegue policial y judicial busca dar una señal de control frente a la escalada, aunque las versiones oficial y nacional muestran matices: mientras la Fiscalía remarca la fragmentación y la violencia barrial, el Ministerio de Seguridad intenta mostrar que el Plan Bandera apunta a desarticular no sólo bandas, sino también redes de complicidad en el Estado.