En casa no hay mucho. Una pava, una planta seca, una taza rajada que no tiro. El calefactor hace ruido y no calienta. La radio queda encendida toda la noche, bajita, como para engañar al silencio. A veces me olvido de cerrar la heladera. No tengo hijos. No tengo perro. Nadie me espera. Por eso llego tarde y me voy temprano.

Soy funcionaria de segunda línea. De esas que no salen en los diarios pero firman papeles importantes. Mi cargo dice: Supervisora de Condiciones Humanas. Un título aséptico para cubrir lo incontenible: el maltrato y el olvido. Fui buena alumna. Tengo un título que no nombro, un legajo impecable. No soy policía. No soy carcelera. No soy médica. Soy la que escribe informes. La que camina con cuaderno y birome. La que registra y no pregunta. No soy técnica. No soy inspectora. Soy una excusa. Un engranaje que da apariencia de control. Mi firma legítima. Mi cuaderno absuelve. Mi presencia calma. Nadie espera que yo intervenga. Solo que mire y me calle.

Alguna vez milité. Llevé carteles. Canté canciones que ahora no puedo ni tararear. Creí y quise cambiar el mundo. Por eso acepté este puesto. Pensé que desde adentro podía hacer algo. Mentira. Me metieron porque no gritaba y era eficiente, no molestaba. Estoy acá porque no supe decir que no, no encontré otra salida. Y ahora el sistema me traga. No soy parte del horror, tampoco lo denuncio. Me engaño con protocolos y me anestesio con burocracia. Me castigo con objetos, sí, me clavo un tenedor en la palma cuando siento que estoy a punto de hablar. Me trago palabras. Estoy sola. Muy sola. Y a veces deliro. Veo cosas. Recibo cartas sin remitente. Me enloquezco en silencio. No me fui. Todavía no. Estoy en ese punto justo donde el cuerpo ya no aguanta y el alma todavía no se rinde.

Se me atragantó una palabra. No era insulto ni amor, pero necesitaba decirla. No pude y sonreí, tragué saliva, asentí como una pelotuda. Y ahí empezó todo. Primero se me apretó el pecho. Después, el cuello. Después, la nuca. Me picaban los pies y me sudaban las manos, me latia el párpado del ojo izquierdo también. Una vez me fuí. Sin abrigo, sin mirar atrás, sin cerrar la puerta. Corrí cuatro cuadras, con la palabra dándome vueltas como una hormiga perdida en el paladar. Me senté en la vereda, al lado de un árbol que olía a pis añejo. Y grité. No dije nada hermoso. Ni justo. Ni poético. Solo grité. Y ahí, entre gritos y baba, se me fue y volví.

Lo cierto es que este año, mientras supervisaba las unidades penales, la obra estaba en marcha, justo cuando anunciaron la una nueva cárcel en Piñero, “El Infierno” le dicen, como si el castigo necesitara marca y slogan. A veces llegan fondos, hay visitas oficiales y entonces todo se mueve. Pintan paredes, acomodan camas, tapan goteras con diarios. A eso le dicen “obra”. Un maquillaje urgente para que los de arriba crean que abajo no sangra nadie.

Me formé para detectar fisuras. Humedades en la pared. Sábanas manchadas. Sangre vieja mal lavada. Hombres con marcas de golpes en el cuerpo. Gente que no sostiene la mirada más de tres segundos. Todo eso tengo que anotar. Todo eso sin decirlo. Hace un mes, uno de ellos me tocó la mano al entregarme el parte. Fue un roce mínimo, como un reflejo. Pero sentí algo. Calor. Miedo. Algo parecido a una súplica. No dije nada. Marqué con un tilde la hoja. Firmé como si no pasara nada. Después, en casa, me clavé el tenedor en la mano. A propósito. Para equilibrar.

Me llegó una carta sin remitente. Tenía un papel doblado en cuatro. Una sola frase, escrita a máquina: “vendiste el silencio” La quemé. Pero ya era tarde. Hay días en que no distingo si estoy ahí para cuidar o para encubrir. Desde que asumió el nuevo ministro, todo se volvió más hostil, denso. No lo dicen, pero la orden es clara: hacer que no se note. Hay informes que son como cuentos de hadas tristes: llenos de metáforas, sin sustancia, sin denuncia. El otro día pedí que trasladaran a un detenido. Dije que era por razones de salud. Antes me había dicho: Yo sé quién es usted. Y me miró sin miedo. Eso me descompuso más que clavarme un tenedor.

Hoy entré al pabellón 3. Un pibe escribía con la uña en la pared. No llegué a leer qué. Se lo llevaron antes. Lo vi pasar esposado. Tenía el pelo largo, sucio, una remera de “los redondos” y una sonrisa insolente. Me sonrió a mí. Como si yo fuera parte de su bando. Como si pudiera darle una salida.

No me gusta quedarme en lugares donde no encajo, tampoco sé irme. Así que me inventé una técnica: inhalo el olor a encierro hasta que se vuelve familiar. Y después respiro normal. Luego fui a pedir el traslado. No me van a soltar. Nadie suelta a los que saben demasiado.

Entré sin golpear y justo estaba él. No sé su nombre completo. Todos lo llaman por el apellido, o directamente "el tipo". Yo le digo “el hombre” porque no quiero darle más entidad al favor que me hizo. El retrato de “el hombre” incluía su propia voz. La custodia rodeaba el perímetro. Le señalé la carpeta y le dije que era mi informe. No respondió. Solo me miró como si le debiera algo y continuó con lo suyo. Pienso que quiere plata. Su faena está a punto de comenzar. En la mente de los verdugos, la crueldad es como la noche: una cosa de todos los días. Nunca supe bien qué cargo tenía, era un cargo suficiente para salvarme y suficiente para condenarme. No volvió a levantar la vista, estaba leyendo algo o fingiendo que leía.

La oficina tenía ese olor a café recalentado y mierda. El ventilador giraba lento, como si al igual que yo, dudara de su propio movimiento. -¿Hace cuánto no me llamabas? -le dije, sin sacarme el abrigo.

-Te tengo presente -respondió. Siguió sin mirarme. Hacía girar una lapicera entre los dedos.

-¿Te vas a sentar o vas a seguir con la actitud?

-Prefiero parada. Sonreí. No por simpatía. Por cálculo.

-Tengo un lugar y pensé en vos.

-No es necesario, estoy bien donde estoy.

Me dió cagazo y me olvidé del traslado.

-Sí, ya sé. Pero este lugar es más… delicado.

-No me interesa.

-No es una propuesta.

-¿Es un castigo?

-No. Es un favor -dijo.

Hizo una pausa, con esa voz que se ensucia cuando va a usarla como un cuchillo. Como el que te hice ¿Te acordás?

Tragué saliva. Claro que me acordaba. Hacía diez años, en otro ministerio, en otra vida, denuncié una irregularidad. Chiquita, pero real. Por esa boludez casi me echan. Él me cubrió. Una carta, una firma, un llamado en el momento justo. “Ya está, no se diga más”, me dijo. Desde ese día, cada vez que sonaba el teléfono y era él, yo contestaba. No por fidelidad. Por deuda.

Me senté. Crucé las piernas, como si tuviera margen. Me alcanzó una carpeta.

-Leé esto y después decidí.

No la abrí.

-Ya sé que voy a decir que sí.

-Entonces hacelo. No me vengas con reproches.

-¿Dónde es?

-Provincia. No lejos.

-¿Y si me corro del todo?

-¿Del sistema?. Llevás diez años dentro. No hay afuera para vos -se rió. Tomé la carpeta. La guardé sin mirar. Pregunté si había viáticos, asintió. Me dijo que también había una habitación cómoda. le respondí que no me interesaba estar cómoda.

-Por eso te elijo.

Me levanté. Ya no estaba enojada. Ya no tenía miedo. Tenía esa cara que se aprende en ciertos pasillos: la de las que cumplen. Lo último que escuché fue el clic de su lapicera. Ese sonido que suena como un contrato. Como una condena segura antes de la firma.

Entregué mi último informe y no escribí ni una palabra. Solo dejé una hoja en blanco, limpia, firmada con mi nombre completo, con letra grande como si rompiera el pacto mudo de esta provincia. Como si gritara. Como si dijera lo que ya nadie quiere leer.

La doblé en tres, con los dedos helados, y la deslicé en el buzón azul. Ese buzón que nadie abre, que está al fondo del pasillo, donde hay olor a cloro siempre.

Después salí. Pasé el molinete. Crucé los pasillos en silencio sin saludar a nadie, todos turbios.

No tenía hambre ni ganas de hablar con nadie. Me esperaba una casa muda. Pensé en comprar pan. No lo hice. Caminé sin rumbo unas cuadras más. Todo parecía quieto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y yo, por primera vez, no tenía apuro.

En pleno invierno, el viento se cortaba en seco y el sol no alcanzaba a calentar ni las baldosas. Caminé hasta el río. Los dedos de los pies entumecidos, la cara áspera y una costra de escarcha en el pasto. Me senté en la barranca y miré el agua.

Ese río marrón nunca se detiene. No fui a esconderme. Fui a respirar. Por primera vez en años, respiré.

El aire era puro y hostil, tenía olor a tierra y torta asada. Me quedé quieta, con las manos hundidas en los bolsillos y el cuerpo tiritando. Pero el temblor no era solo del frío. Hoy no me clavé el tenedor. Hoy no firmé el horror. Hoy, aunque nadie lo sepa, me fui.

Y en la garganta esa palabra que me había tragado hace años empezó a disolverse. No la dije. Pero la sentí aflojar, como si ya no fuera mía. Como si, al callarla, la hubiera transformado en otra cosa. En viento. En hoja. En fuego. O en libertad.