“Que haya justicia por Santiago y Rafael Nahuel, y que Etchecolatz vuelva a la cárcel”, planteó Sergio Maldonado como su deseo para el 2018. El hermano de Santiago Maldonado pidió no perder de vista que la carátula de la causa sigue siendo “desaparición forzada” porque hay testimonios que así lo señalan y recordó que “lo único que hicieron los peritos fue decir la causa de la muerte pero no las circunstancias”. Durante una entrevista por AM 750, Sergio Maldonado volvió a reclamar “una investigación independiente y exhaustiva” que determine cuáles fueron las causas por las que su hermano fue hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido en medio de la represión de Gendarmería a los mapuches de Cushamen, y cuestionó que la investigación siga en manos de especialistas de las fuerzas de seguridad federales.