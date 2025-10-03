Construir el retrato de una vida, transmitir su cercanía con admiración pero también con la objetividad necesaria para saber de la importancia de los momentos vividos es lo que hace Constanza Niscovolos en el documental Yo y la que fui. La directora de la película es fotógrafa, trabajó durante varios años en Las12, y es amiga de Adriana Lestido, la protagonista también fotógrafa que a medida que avanzan las imágenes se va transformando en cineasta. Hay una suerte de dualidad o relación espejada entre las dos fotógrafas que enriquece el resultado del film y lo hace más personal y emotivo. Creadora y personaje viven vidas paralelas que se entrecruzan. La película cuenta con la coautoría en guión, producción y fotografía de Elizabeth Wendling Larraburu.

Lestido es una artista que se detuvo en el tema de la maternidad y el entorno social de las mujeres, como dan cuenta sus retratos sobre madres adolescentes y mujeres presas. El documental la muestra en su casa de la playa y en su mudanza a otros sitios donde realizará una búsqueda artística. Además, hace flashbacks con imágenes de archivo de las primeras épocas en las que se dedicaba al fotoperiodismo. “Esta película se me ocurrió hacerla hace ya muchos años. Estaba mirando unos videos de fotos de Adriana de su libro "Lo que se ve", y ahí tuve la idea y me dieron ganas de hacer un documental sobre ella. Lo que quería transmitir antes que nada era su esencia como persona, algo de lo que ella emana, de su ser”, asegura Niscovolos.

Se ve todo un camino de la vida de una artista, ¿cómo fue filmar ese recorrido?

--Fue bastante natural, me gustaba mucho la idea de que se vea su obra acompañada por el relato. El pase de ella al cine transcurrió durante la película pero no lo habíamos buscado, fue algo que se incorporó porque estuvimos ocho años haciendo la película. Narrar todo el recorrido y a la vez su presente fue lo más natural posible.

Tu relación cercana con la protagonista le da una mirada más cercana ¿era lo que querías lograr?

--Me interesa un montón la dimensión humana y emotiva de la cercanía con ella y además creo que era el lugar diferente que yo tenía para narrar, un valor agregado. Hicimos una película muy chica desde el punto de vista técnico, para no alterar el curso natural de las cosas.

¿El título Yo y la que fui hace alusión al cambio con el paso del tiempo?

--Sí, pero también al paso del tiempo como una manera de mantener el entusiasmo, un modo de transformarse para estar viva. Un cambio que siempre está junto con el crecimiento y la búsqueda.

La obra de Niscovolos reconstruye el entramado personal y social de Lestido

El documental muestra a la fotógrafa en diferentes momentos importantes de su vida y de su carrera, como cuando se fue a filmar durante meses al Círculo Polar Ártico la película Errante, la conquista del hogar, o cuando realizó un taller de narrativa fotográfica a fines de los ochenta, en el que era la única mujer. También aparece el recuerdo de su compañero de juventud que fue detenido y desaparecido, con quien se encaminaba a tener una vida juntos que la dictadura le arrancó. Todas estas memorias reconstruyen no sólo una vida personal sino que configuran un entramado social y un contexto que sitúa a la protagonista dentro de la realidad de su época. Yo y la que fui también es una película que se aparta de la idea de quietud y de instante detenido para acercarse a una imagen de movimiento, y de mostrar la vida como una decisión de constante partida para encontrar la propia identidad.

Hay referencias a la dictadura y a los desaparecidos con el tema de la pareja, ¿es también una película política?

--No fue concebida como una película política, pero la política atraviesa nuestras vidas, la política como parte troncal de lo que somos, porque es el lugar que habitamos y cómo nos movemos. En este caso particular de la historia y la vida de Adriana, aparece la dictadura como una huella absolutamente brutal.

Yo y la que fui, se puede ver mañana 4 de octubre a las 20 horas, en el Malba. Avenida Figueroa Alcorta 3415. CABA