Cristian Fabbiani busca variantes para ir el domingo a la Bombonera. Newell’s tendrá modificaciones en el mediocampo y ataque y el candidato a salir de la alineación es Darío Banedetto. Sumar un volante o bien un defensor es la duda que el entrenador buscará despejar en el entrenamiento de esta mañana en Bella Vista.

Benedetto suma actuaciones todas erráticas, su titularidad no se justifica y Fabbiani se inclina por sacar al delantero para visitar el domingo a las 19 a Boca. La salida de Benedetto del equipo es un hecho. Sumar un volante al mediocampo es la primera alternativa que considera el técnico. La otra opción es apostar al ingreso de Genaro Rossi para acompañar a Carlos González en ataque. En este caso saldría también Giovani Chiaverano para agregar un volante de marca en el mediocampo. Y la tercera alternativa a considerar es volver a la línea de cinco en defensa.

Fabbiani hace fútbol esta mañana en Bella Vista para definir esquema y nombres. Pero la urgencia que tiene el técnico por hacer ganar al equipo le resta valor a su preferencia por el juego defensivo, más aún cuando Newell's juega en condición de visitante. Gonzalo Maroni cumplió ante Estudiantes su sanción y estará disponible para el juego con el xeneize.