Me puse a ver Cruel Intentions porque en castellano su título era menos sutil. La habían traducido como “Juegos sexuales” y cada tanto la encontraba ya arrancada en MTV. Yo era una niña pudorosa y ese título me daba pudor. Me daba pudor que se correspondiera no a un film oscuro que pasaran por Isat o por Film & Arts o por Europa Europa sino a una película teen. Porque Cruel Intentions no era muy distinta a los otros productos culturales hollywoodenses que me habían enseñado, a través de la tele, qué esperar del mundo y cómo comportarme ante eso. Lo único que la diferenciaba de esas películas y series era que se trataba sobre un par de hermanastros lascivos que querían tener sexo entre sí y que, solo para hacerlo más divertido, pergeñaban un juego de engaños y manipulación. Sus protagonistas eran las versiones hiper juveniles de actrices y actores que yo ya había visto en otras cosas. Ryan Philippe se pasaba la película entera haciendo puchero con su boca de muñeca. Sarah Michelle Geller tomaba cocaína de un rosario especialmente adaptado para esconder la droga.

Tuve que esperar a que se me fuera el pudor para tipear ese título en Google y corroborar que la película de hecho hubiera existido. Así es que, ya de grande, di con el origen del mundo taimado y libertino que me había turbado por tv: la mente de un francés. Ese fue el dato que ató todos los cabos.

Cruel Intentions es una adaptación de Les Liaisons dangereuses, una novela epistolar que, en su página de Wikipedia, lista una cantidad llamativa de adaptaciones al teatro y al cine (una de ellas es la gran, gran película de Stephen Frears con Glenn Close y John Malkovich). La escribió un militar que se llamaba Pierre Choderlos de Laclos para pegarle a la aristocracia francesa cuando se venía la Revolución. Tanto la película como la novela exponen la frivolidad de un círculo social que, debajo de su apariencia de altivez, se divierte con actos malsanos. En el original, los perversos son una marquesa y un vizconde que hacen una apuesta alrededor de una mujer irritantemente virtuosa a la que se proponen corromper. Él, en verdad, quiere una noche con la marquesa, pero la marquesa solo va a acceder si él primero logra seducir a la virtuosa. Ahí el enrosque que, en la versión de Hollywood, me generó una suerte de descubrimiento. La idea de que el deseo pudiera tener esas torsiones, de la mano de una película casi Disney, fue una novedad.

El título de la novela, siempre según Wikipedia, tiene dos traducciones: “Las relaciones peligrosas” o “Las amistades peligrosas”. Los estadounidenses le agregan el mote de la crueldad. Llevan el argumento a Los Ángeles pero lo enmarcan en un colegio católico elite (de ahí el rosario de cocaína) para darle rienda suelta, supongo, al juego malicioso y “sexual” que lleva la trama sin poner en crisis su idiosincrasia puritana. La crueldad parece ordenada y el público parece a salvo. La villana de la película es rica, perfecta, morocha, mala. Su heroína es rica, perfecta, rubia y no es buena, es buenísima. Él primero es malo y después se redime. Pero esa moral esquemática pasa de contrabando otra cosa ambigua y excitante y divertida que debe estar relacionado a lo que te produce ver a gente humillándose entre sí, porque nadie se salva. El final de la película, donde a la mala le “dan su merecido”, es genial no porque se restituye el equilibrio de la virtud, sino porque también queremos verla a ella ultrajada, impotente frente a la exposición.

En los micros escolares, a los ocho o nueve años, con mi mejor amiga compartíamos un juego. De a turnos, nos contábamos una historia donde la protagonista era la otra. Y lo que la otra protagonizaba era una serie de humillaciones. El desafío era subir todo el tiempo la apuesta. Nos vaciábamos baldes llenos de cucarachas sobre las cabezas. Nos robábamos la ropa para que la otra quedara desnuda en el medio del campo de football de la escuela frente al equipo de porristas. En realidad recuerdo mucho más cómo atendíamos al relato que sus detalles; todo era copia de la tele. Escuchábamos la historia perplejas y atentas a cada paso, para poder retrucar sin vacilación. Había cierta conciencia de lo retorcido y por eso el juego era secreto, supongo, pero cuando lo dejábamos lo hacíamos sin ningún tipo de animosidad hacia la otra, sino más bien lo contrario. Volvíamos a nuestras buenas intenciones más buenas que antes habiendo constatado que la crueldad estaba ahí. Su amenaza no se anulaba por esa constatación, pero sí, por lo menos, se blanqueaba. Nos éramos honestas.

Cruel Intentions fue también, en un punto, un blanqueo de las formas retorcidas, irracionales y sádicas que pueden tomar las relaciones entre las personas. Y no entre personas lejanas y francesas, que no necesitan blanquear nada porque no tienen ningún tapujo para ser unos depravados. Sino entre niñas pudorosas y confundidas como una que entendían que “ser buenas” era “ no ser malas”. Hubo que infiltrar esa historia intrincada en un medio pacato para que yo y mis amigas la encontráramos de rebote haciendo zapping, nos engancháramos, y entendiéramos que si lo intrincado es parte del mundo, es mejor no ser un hipócrita al respecto.

Mía Miceli nació en Buenos Aires. Es dramaturga, directora y actriz. Se formó con Romina Paula, Cynthia Edul, Ignacio Bartolone, Mariano Tenconi Blanco y Javier Daulte, entre otros. En 2021, estrenó Cerca tuyo o de ti, su primera obra como dramaturga y directora. En 2023, estrenó Subatómica en el marco del Festival Callejón. Ganó el Primer Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia 2024 por su obra ¡Oh cabezas locas de las religiosas!, que se estrena el viernes 17 en el Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 21.