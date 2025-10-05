TEATRO

Osvaldo Lamborghini

Nacho Bartolone se sumerge en el mundo del escritor para montar Osvaldo Lamborghini obras completas: primera parte, un continuum que desarma las fronteras entre sus obras literarias y visuales. La puesta aborda producciones como El fiord (1969), Sebregondi retrocede o El niño proletario (ambas de 1973) engarzando palabra, imagen, música y video como una sola materia viva. Con dramaturgia y dirección de Bartolone y un trío de performers en escena (Hernán Franco, Juan Isola, Valentín Pelisch), la compañía La Espada de Pasto estrena un collage preciso, una maquinaria que vuelve escena la apuesta estética de uno de los artistas más singulares del siglo XX.

Viernes a las 23, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $20000.

Ateneo para una familia

Marcelo Mininno vuelve sobre el clásico rioplatense En familia, de Florencio Sánchez, para crear una pieza que transita las últimas décadas de la Argentina a través de una familia como cualquiera. Ateneo para una familia es el resultado de la indagación entre lo íntimo y lo colectivo. Damián regresa a la casa de sus padres con un fracaso a cuestas y descubre otro derrumbe: una madre que se extravía con los años, un padre que lo apostó todo, hijos que repiten papeles heredados. Junto a un elenco joven surgido de la EMAD, con Agustín Rittano, Malena Figó, Karina Antonelli y Horacio Marassi al frente.

Hoy a las 17 en el Teatro de la Ribera, Avenida Don Pedro de Mendoza 1821. Entrada: $15000.

MÚSICA

Rocks and Gravel

Un anticipo de lo que será el nuevo volumen de las Bootleg Series de Bob Dylan, anunciado para fin de mes. Bajo el título Through The Open Window, el número 18 de la serie está dedicado a sus primeros pasos como intérprete y cantautor, de su natal Minnesota hasta el Greenwich Village, entre 1956 y 1963. Se trata de 139 tracks que provienen de fuentes varias, desde grabaciones amateurs durante reuniones informales hasta descartes de sesiones oficiales. El set completo se presenta en ocho CDs, acompañado por un ensayo de Sean Wilentz y mas de un centenar de fotografías poco conocidas, e incluye la versión completa del show en el Carnegie Hall de 1963, que significó la consagración del entonces artista cachorro. “Rocks and Gravel” fue grabado durante las sesiones para The Freewelin’ Bob Dylan (1963), aunque finalmente quedó afuera.

La Cometierra

El nuevo tema que Natalia Lafourcade acaba de compartir en las redes es la canción principal de la banda de sonido de la adaptación de la novela de Dolores Reyes. “Me gusta que en esta historia se aborda la fuerza de un poder, un don que en el proceso de abrazarlo e integrarlo a su vida, la protagonista logra ayudar a muchas personas”, ha dicho la cantante sobre la serie, que está ambientada en México. El tema fue coproducido por Cheche Alara y mezclado por Michael H. Brauer, y se realizó en permanente colaboración con Mónica Herrera, la guionista de la serie, además de un trabajo en conjunto con Elier Contreras, programador y cocreador de su mundo sonoro.

ONLINE

The Hunting Party

No es casual que esta serie de diez episodios, disponibles en Universal+, lleve por título el concepto de la “partida de caza”: sus protagonistas son un puñado de expertos reunidos con la intención de rastrear y capturar a los criminales más peligrosos de los Estados Unidos. La razón por la cual algunos de los asesinos seriales más sanguinarios del país han escapado de un mismo lugar, todos juntos, es sencilla: una explosión hizo que la prisión secreta de máxima seguridad donde estaban “guardados” se transformara en un colador de reos. Creación de J.J. Bailey, la trama tiene visos conspiranoicos, y cada capítulo está dedicado a un homicida escapado en particular, acercándose al concepto semi unitario de las series de antaño. La canadiense Melissa Roxburgh es la responsable de dar vida a Rebecca Henderson, una ex FBI especializada en eso de pensar como los homicidas para poder atraparlos.

Black Rabbit

La nueva apuesta de Netflix en el terreno de las series policiales encuentra a Jude Law y Jason Bateman como dos hermanos ubicados en veredas radicalmente opuestas. Law es el menor, el exitoso dueño de un restaurante de moda en Manhattan; el mayor vive en Reno y, cuando una venta de artículos antiguos sale muy mal, decide pedir ayuda a su ser más cercano. Con ecos de Calles salvajes, la trama comienza a enredarse cada vez más cuando unos matones se aparecen pidiendo el pago de una deuda de varios cientos de miles de dólares. Algunos de los episodios fueron dirigidos el australiano Justin Kurzel (La hermandad silenciosa).

CINE

Jerzy Has en la Lugones

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) programó una retrospectiva completa del polaco Wojciech Jerzy Has, uno de los grandes cineastas surgidos en ese país durante los años ‘50. Hoy se exhibirá, a las 15 y a las 21, Cómo ser amada (1963, foto), una de sus películas imperdibles, el retrato de una mujer que, durante la ocupación alemana, oculta en su departamento a un hombre perseguido por los nazis, y de cómo esa decisión afecta no sólo su presente sino también el futuro. A las 18, en tanto, se proyectará El sanatorio de la clepsidra (1973), uno de los largometrajes más reconocidos del autor, un auténtico laberinto narrativo con dosis elevadas de surrealismo que parte de la visita del protagonista a un extraño sanatorio con reglas espaciotemporales propias. La programación completa del ciclo, que continúa hasta el 19 de octubre, puede consultarse en complejoteatral.gob.ar.

Encuentro de Cine Europeo

La edición número 21 del tradicional festival dedicado a las cinematografías europeas continúa desplegando su programación durante todo el mes, en diversas sedes de Buenos Aires y el resto del país. Hoy podrán verse dos títulos muy diferentes en el Centro Cultural Recoleta. A las 16 se exhibe La última carrera, del checo Tomás Hodan, que reconstruye una famosa competencia de esquí en 1913. Dos horas más tarde se verá Y el rey dijo, qué máquina tan fantástica, documental sueco que reflexiona sobre la proliferación y uso de las cámaras fotográficas. Programación, días y horarios del Encuentro en cineueargentina.com.

TV

El círculo Bletchley

Apenas siete episodios, divididos en dos temporadas, para un relato de suspenso ambientado en el Reino Unido en los años ‘50. Las protagonistas son cuatro mujeres que, durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, habían trabajado intensamente en Bletchley Park, el centro de desencriptación de códigos del ejército británico. Siete años después del final del conflicto, y más que descontentas con el fracaso de los funcionarios encargados de la investigación de una serie de crímenes complejos, el cuarteto se vuelve a reunir para investigarlos por su cuenta. “En 1952 una de ellas, Susan, lee en el periódico ciertas noticias sobre un asesino serial, y convoca al resto con la excusa de un falso club literario”, puede leerse en la sinopsis. Muy pronto descubrirán que el asesino elige víctimas según el horarios de los trenes y logran predecir su siguiente ataque.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

Pollos y hermanos

Coqueteando con el nombre de la célebre cadena de comida rápida Los Pollos Hermanos, de la serie Breaking Bad, este programa semanal encuentra a los hermanos Petersen dedicando su tiempo y esfuerzo a la preparación de un único ingrediente central: el pollo. La información oficial del ciclo informa que “a lo largo de los episodios, los Petersen presentan propuestas variadas y deliciosas, desde pamplonas y muslos grillados, hasta pastas rellenas con pollo y otras recetas creativas. Cada entrega combina técnica y sabor, convirtiendo las preparaciones en momentos únicos para disfrutar en familia”.

Martes a las 22, por El Gourmet.