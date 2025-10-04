Dibujar meandricos ríos imaginados sobre distintas superficies, tal vez haya sido su primer intento de fuga. Inesita sentía una inexplicable sensación de ahogo cuando observaba el agua muda de lagunas circundantes a su pueblo desangelado . No pocas veces saló con lágrimas el agua dulce de los estanques. Según su amada abuela, mujer árbol con gotas de savia comechingona en sus venas , el agua cantaba en ríos, rápidos y cascadas durante su inevitable viaje hacia el mar. No había obstáculo que no sortearan para cumplir con su destino, destruían diques, se unían con afluentes sabiendo que ninguno de ellos podría volver jamás a su lugar de nacimiento. La cuentacuentos con voz de acequia, para no lastimar la vertiginosa sensibilidad de su única nieta, suavizó el relato explicando ocasionales regresos en forma de lluvia. Inés comprendió en aquel momento, que si la vida era un río, la humilde casa de su yaya era la isla de la felicidad. Todas las tareas que realizaba en aquel lugar las hacía jugando. Había bautizado a todos los seres vivos que habitaban dicho oasis, desde los habitantes del gallinero hasta los árboles y plantas que embellecían el patio, a todos los atendía con esmero , sin disimular un cierto favoritismo en el cuidado de Alfredo, un jazmín gigante. Luego de bañar hojas y de darle de beber a las raíces, mojaba alegremente la punta de sus zapatos, era una forma de cumplir con las palabras de su consejera, “ no te olvides de regarte las plantas de los pies, vos también tenés que crecer”.

Cuando Carolina, gallina a la que había criado desde pollita en una caja de cartón debajo de su catre, empollo por primera vez doce huevos fecundados por Arturo, un iracundo gallo batarás, pasó horas acompañándola durante los mágicos veintiún días. No entendía porqué, su malcriada, después de levantarse del nido para comer e hidratarse, contaba con su pico los huevos, uno por uno, antes de volverse a echar, pensó que lo hacía para asegurarse que no le habían robado ninguno durante su ausencia, pero su antecesora le explicó que en realidad las aves acostumbran a cacarear en susurros muy cerca de las cáscaras para que sus polluelos se acostumbren a sus voces, lo mismo que hacen las mujeres cuando tararean canciones de cuna cerquita de sus cinturas crecientes durante nueve lunas.

Su asistencia perfecta a la escuela tenía un sólo fin, aprender a escribir con celeridad para poder devolverle, letra a letra, cada uno de los puntos de los distintos tejidos que la tejedora analfabeta le había enseñado con mucha paciencia.

Por razones de celos que no entendía, su madre le fue restringiendo poco a poco las visitas a la casa de la “ vieja cuentera”. Por suerte contaba con la ayuda de Popi, su perro cruza con Pomerania, un cachorro lanudo, blanco con manchas negras, atrevido y memorioso, encargado de llevar, enganchado en su collar, una carta a la dueña de la vivienda prohibida. La nota era siempre la misma,” cómo estás, nona?” , la respuesta, con letra temblorosa, también se repetía, “bien, mi sol”. Un día negro, el mensajero volvió con la pregunta sin responder. Previo a la demolición de la tapera, entró sin permiso a la obra en construcción para tomar un esqueje de su jazmín sentenciado, primero lo colocó en un recipiente con agua, luego lo plantó en un tarro de lata, lo mudó, finalmente, a una maceta de terracota, cuando ambos se sintieron fuertes, rompieron el dique para iniciar un viaje sin retorno. Llegaron a Rosario en mitad de la noche, lloró de alegría cuando conoció el Paraná, sorteó casi todos los miedos con la velocidad de un arroyo de montaña, excepto un sólo obstáculo, el temor a quedarse sin trabajo, a depender de otro, a perder su independencia, siempre había regado sin ayuda las plantas de sus pies y, al igual que su vegetal compañero, deseaba seguir creciendo. Después de correr sin parar por debajo de varios puentes, en la curva natural de un río que empezaba a serenarse, se topó con una mirada que perforó sus escolleras, los afluentes no pueden evitarse. En un otoño soleado liberó a Alfredo del maldito tiesto cavando un pozo en el patio de tierra de la casa de Ignacio, un hombre con ojos de hogar , quince años mayor, viudo y padre de una hija veinteañera. La relación con Patricia fue razonablemente buena a través de los años, supieron tender un lazo tan inteligente como distante con el fin de compartir el mismo tiempo y espacio, a pesar de carecer de los tibios susurros previos a la ruptura del cascarón.

Cuando volvió a quedarse sola, sintió que estaba ingresando lentamente en un delta desconocido. Al notar, su hijastra, que una leve demencia vascular le estaba llevando el alma de a poco, no dudó, con sesudos argumentos, en internarla en un geriátrico, un socavón costero cercano al mar, una depresión cubierta de heladas aguas profundas agitadas por remolinos de imágenes anacrónicas con fondo de pastillas multicolores. Durante las noches de insomnio, aguaceros de recuerdos la devuelven al pueblo que la vio nacer. Por las tardes se pega al vidrio del ventanal que da a la calle para contemplar al perro de largo pelaje bicolor que orina religiosamente el árbol plantado en la vereda, el visitante, como es lógico , no porta collar alguno, no existe nadie en este mundo que pueda escribirle una misiva. Guadalupe es el nombre de la enfermera que le recuerda mucho a la nieta que nunca tuvo, escucha por los ojos fantásticas historias que le cuenta durante las frágiles horas de lucidez. Cómplice de sus travesuras diarias, Guada la levanta antes que a las otras pensionistas para romper las reglas , regar las plantas del establecimiento. Una felicidad infantil la inunda mientras empapa ,a escondidas, un viejo jazmín sin jazmines. Su acompañante cree que es consecuencia del temblor esencial la repetida falla de mojarse la punta de sus chinelas en cada madrugada, la interna deja que lo crea, Inés aún guarda secretos, en voces nunca olvidadas, que pronto serán silencio.

