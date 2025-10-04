Hoy sábado arranca la cuarta edición del Festival de Blues Yo Nací en Rosario, y cada jornada contará con la presencia de cuatro bandas locales, recorriendo toda la geografía de la ciudad. Hoy, a partir de las 21, el Club Unidad y Tesón (Corrientes 3840) de zona sur, se convierte en la sede, con las presentaciones de Tributo a Albert Collins (la banda revelación del año pasado), Cuchos Blues, Los Bluesqueteros, y Madame Zafó.

El sábado 11, a las 21, el lugar de convocatoria será el Distrito 5 (Rondeau 2101), con Bluzzarella, La Rosario Rock and Blues, Ponys, Carposaurios, y la presencia invitada de Lavaque Blues Band.

El sábado 18, el cierre será a las 21 en la radio comunitaria Aire Libre (Virasoro y Tte. Agneta), donde se presentarán Crisis, Trío Indio, Double Deuce, y el cierre a cargo de Caburo y la Rosario Acustic Blues.

La organización del Festival de Blues Yo Nací en Rosario es autogestiva, cuenta con el aporte del Club de Blues Rosario y el apoyo del programa Blues Mundano, que se emite desde hace 28 años por Radio Universidad, además de ser el único streaming de blues de Argentina, que se transmite los primeros viernes de cada mes, por el canal de YouTube de Aire Libre. El festival aspira a representar al movimiento cultural del blues de Rosario, moviliza a más de 200 músicos, y se conforma como un hecho único a nivel nacional.