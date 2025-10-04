Ariel Holan se tienta por cambiar la defensa. Cristian Fabbiani busca variantes en ataque. Central recibe mañana a River y Newell’s visita a Boca. Pero ninguno de los entrenadores tiene las ideas definidas y los titulares canayas y leprosos se definen esta mañana en Arroyo Seco y Bella Vista, respectivamente. Holan abrió las puertas al ingreso del chico Ignacio Ovando, Fabbiani piensa en darle protagonismo al juvenil Facundo Guch.

Mallo vuelve

El ingreso de Facundo Mallo por el lesionado Carlos Quintana está confirmado por Holan. Lo que surgió ayer en la práctica del fútbol fue la baja de Emanuel Coronel por una molestia muscular. Sin el lateral, Holan hizo fútbol con el ingreso del juvenil Ovando, por lo cual la defensa paró atrás con tres zagueros centrales: Mallo, Komar, Ovando. Una alternativa que el entrenador puso en práctica para considerar en cualquier momento del partido pero que no descarta implementar mañana a las 21.15, cuando el canaya reciba al millonario. Las dudas se abren en la situación física de Coronel. Si bien ayer no entrenó por precaución, para jugar mañana el ex Banfield deberá completar el ensayo de hoy. Caso contrario el técnico le buscará reemplazo por su prioridad a disponer en cancha de jugadores en plena condición físíca. De esta manera el once canaya para recibir a River en Arroyito será con Broun; Coronel u Ovando, Mallo, Komar, Sández; Di María, Ibarra, Malcorra, Campaz; Copetti, Veliz.

Por otra parte, ayer Quintana fue intervenido quirúrgicamente de la fractura en el tobillo izquierdo que sufrió en el partido con Gimnasia y Esgrima e inicia ahora su proceso de recuperación con el objetivo de poder realizar la pretemporada de enero con el plantel. El defensor no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

¿Guch de titular?

Fabbiani se muestra resuelto a sacar del equipo a Darío Benedetto pero para su reemplazo aún no tiene clara la decisión. Para visitar mañana a las 19 a Boca el técnico leproso ni siquiera despejó en la práctica de ayer el interrogante de sumar a un defensor, un volante u otro delantero en sustitución del ex Boca. Cada vez que el equipo jugó lejos del Coloso del Parque el técnico se inclinó por una propuesta defensiva con línea de cinco atrás. En este caso, de ratificar su tendencia, ingresará Fabián Noguera. Pero hay dos razones que lo hacen dudar: el equipo necesita ganar y el único jugador en el segundo semestre del año que despertó la atención del hincha por sus actuaciones fue Guch, y con pocos minutos de protagonismo en cancha. Es por eso que Fabbiani considera la posibilidad del ingreso del juvenil el mediocampo para pisar la Bombonera. En este caso el único punta será Carlos González. Esta mañana en Bella Vista, Fabbiani tendrá el último entrenamiento para decidirse.

Ubeda y Gallardo

Claudio Ubeda quedó al frente de la dirección técnica de Boca por los problemas de salud de Miguel Russo y el ayudante de campo del cuerpo técnico xeneize no hará cambios en la formación que viene de caer ante Defensa y Justicia. Si bien ayer se sumaron a los entrenamientos Edinson Cavani y Ander Herrera, ambos figuras del equipo tendrán su lugar entre los suplentes para jugar con la lepra. De manera que el xeneize saldrá con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Velasco; Merentiel, Giménez.

River y Central animan mañana un partido relevante en la pelea por clasificar a Copa Libertadores por la tabla anual. Es por eso que el entrenador de River esperará hasta mañana a la tarde para definir la formación que pisará el Gigante de Arroyito. Es que el equipo titular del millonario jugó el jueves en el estadio de Central por Copa Argentina ante Racing, donde ganó 1 a 0, y tendrá solo 72 horas de recuperación antes de enfrentar al canaya.