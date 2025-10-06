Una violenta pelea con cuchillos y palos sucedió ayer a la madrugada en el club Mitre, ubicado a la altura de Presidente Roca y el río, cuando dos hombres atacaron a otro. La víctima, de 39 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por múltiples heridas. Según contó el sereno del club, dos hombre atacaron a otro con un cuchillo de cocina y un palo partido en dos. La víctima, un hombre de 39 años, se encontraba en el espacio público cuando fue agredido por dos personas que, acto seguido, se retiraron del lugar tomando dirección sur. La víctima, identificada como Sergio H. recibió atención del Sies y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a causa de las múltiples heridas de arma blanca.
