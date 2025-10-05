Dos partidos completarán este lunes la fecha 11 del Torneo Clausura del fútbol argentino, que ya se acerca a la definición de su etapa regular para dar paso a los playoffs.

Desde las 19, Deportivo Riestra y Vélez animarán un choque entre puntero y escolta que pasó casi desapercibido en la previa. El club de Nueva Pompeya lidera la Zona B con 22 puntos mientras que los de Liniers, con 21, pretenden arrebatarle el privilegio. Claro que no les será nada fácil ya que Riestra no pierde en condición de local hace 25 partidos, una tremenda racha a la que le sumó además dos triunfos seguidos de visitante, ante Talleres en Córdoba y con River en Núñez, nada menos. El partido podrá verse por ESPN Premium.



El segundo encuentro de la jornada será el que animen Racing e Independiente Rivadavia desde las 21 en Avellaneda, con televisación de TNT Sports. Ambos necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de playoffs. Por lo pronto, la Academia tiene 11 mientras que la "Lepra" mendocina, 10. El último en clasificar a octavos de final es por el momento, Argentinos, con 15.

Racing viene de una seguidilla tremenda de seis partidos en 20 días que incluyó el pasaje a semifinales de la Copa Libertadores (1-0 a Vélez de ida y de vuelta), triunfos sobre San Lorenzo y Huracán (ambos por 2-0), empate clásico ante Independiente (0-0) y la reciente derrota ante River por cuartos de final de Copa Argentina (0-1). Los mendocinos, en tanto, hace tres que no ganan (dos empates).

Posibles formaciones, hora y TV

RIESTRA: Arce; Sansotre, Miño, Paz, Barbieri, P. Ramírez; Goitía, Monje, A. Díaz; Alonso, J. Herrera. DT: G. Benítez.

Arce; Sansotre, Miño, Paz, Barbieri, P. Ramírez; Goitía, Monje, A. Díaz; Alonso, J. Herrera. G. Benítez. VELEZ: Marchiori; Lagos, Magallán, Mammana, E. Gómez; Baeza, Bouzat; Pizzini, Galván, Pellegrini; B. Romero. DT: Barros Schelotto.

Marchiori; Lagos, Magallán, Mammana, E. Gómez; Baeza, Bouzat; Pizzini, Galván, Pellegrini; B. Romero. Barros Schelotto. Estadio: Deportivo Riestra. Arbitro: Fernando Echenique. Hora: 19. TV: ESPN Premium.



