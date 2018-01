Boca, que terminó el año como líder en solitario de la Superliga, se convertirá en el primero de los clubes grandes en comenzar la pretemporada cuando plantel y cuerpo técnico se reúnan hoy a las 9.30 en Casa Amarilla, tras 22 días de vacaciones. El técnico Barros Schelotto contará con dos caras nuevas entre los presentes para afrontar una temporada donde el principal objetivo será la Copa Libertadores –tras un año de ausencia en el plano internacional—: Ramón Abila y Julio Buffarini. El delantero llega procedente de Huracán, mientras que el lateral-volante viene de San Pablo de Brasil. Además, Boca pretende sumar al lateral izquierdo Emmanuel Mas, quien, al igual que Buffarini, fue campeón de la Copa con San Lorenzo en 2014. El pase del defensor se cerrará cuando la dirigencia de Boca y la de su actual club turco, Trabzonspor, definan los detalles.

Otro de los apuntados es Carlos Tevez, quien todavía no resolvió su salida de Shanghai Shenhua de China. El oriundo de Fuerte Apache tiene vínculo con esa entidad hasta fines de 2018, y los asiáticos están dispuestos a rescindir si recuperan una parte de la inversión que realizaron al contratarlo, en diciembre de 2016. Tevez actualmente está de licencia y debería reintegrarse al club chino el próximo jueves, pero ya tomó la decisión de no volver, por lo que su representante, Adrián Roucco, no descartó el retiro en caso de que no prospere su regreso a Boca.

Por último, para retirarse del mercado de pases el entrenador pretende sumar un atacante, que podría ser Nicolás Gaitán, ex jugador del club actualmente no tenido en cuenta por Diego Simeone en Atlético Madrid, y un defensor central. Inicialmente el apuntado fue el paraguayo Gustavo Gómez, a quien el técnico dirigió en Lanús, pero la operación se frustró ya que el actual jugador de Milan de Italia quiere continuar su carrera en el fútbol europeo. Por ello, el que ahora interesa es Lisandro López, ex Arsenal, actualmente en Benfica de Portugal.

Por el lado de las ausencias, Boca tendrá dos jugadores importantes en pleno proceso de recuperación de sus lesiones: el mediocampista Fernando Gago y el goleador Darío Benedetto, ambos con rotura de ligamentos cruzados en una rodilla. Mientras que en el rubro de transferibles, Boca puso en el mercado a tres defensores: Gino Peruzzi, Santiago Vergini y Juan Manuel Insaurralde, quien en junio queda libre con el pase en su poder.

Tras una primera jornada de exámenes médicos, los entrenamientos comenzarán mañana en Cardales. Boca trabajará allí hasta el sábado 13 y al día siguiente comenzará con un breve fixture de amistosos, que tiene como principal atracción el Superclásico con River el domingo 21 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Una semana antes, Boca jugará su primer encuentro del año, el domingo 14 ante Godoy Cruz, en Mendoza, y tres días después se medirá ante Aldosivi, en Mar del Plata. Se especula que Barros Schelotto pondrá suplentes en ambos partidos, y dispondrá de todos los titulares para enfrentar a River. Finalmente, el sábado 27, el puntero de la Superliga y vigente campeón del fútbol argentino, retomará su actividad oficial cuando reciba a Colón por la decimotercera fecha del torneo. Mientras que el 1º de marzo será el ansiado debut en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, en Perú, por el Grupo H.