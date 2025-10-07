“La Constitución se redactó para ser leída de buena fe. Cuando el Ejecutivo veta sistemáticamente leyes votadas por amplia mayoría, lo que hace es pisar la manguera del Congreso, que se ve obligado a actuar como bombero todos los días”, advirtió el diputado nacional Diego Giuliano. El legislador de Unión por la Patria también se refirió a los recientes escándalos que involucraron a funcionarios del oficialismo, como las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los vínculos entre el diputado José Luis Espert y el empresario detenido e investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, Fred Machado. “No hay especulación posible: hay pruebas, confesiones y transferencias documentadas. Es inédito que el propio entorno presidencial termine admitiendo estos hechos”, señaló.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.