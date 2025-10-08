HOMENAJE A DIANA SACAYAN

A 10 años del travesticidio de Diana, un homenaje en su casa, en su barrio, en el territorio donde creció, donde organizó, donde imaginó otro mundo posible mediante la lucha que sigue viva en su familia, su organización, sus compañeres, sosteniendo todos los días una casa que no es solo una casa, sino un espacio de lucha, abrigo y comunidad. A las 16, Museo permanente En Casa De Diana, muestra fotográfica y restauración mural por Lore Paulillo CC Castillo. Luego, los talleres "Reparación histórica", por Las Históricas Argentinas Matanceras, "Infancias y adolescencias trans" a cargo de familias y adolescentes trans y travestis y micrófono abierto: "Memoria Colectiva". Show musical con sorpresas, murga e invitades especiales. Además, feria de emprendedores y cierre con la proyección documental "Diana Sacayán". Organiza el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y La Jamandreu. Sábado 11 de octubre desde las 16 en Monseñor López May 2353, Gregorio de Laferrere, La Matanza.

TRAVESIA RECICLADA + LA SIMBIOTICA

Este fin de semana se inunda de humor travesti sobre las tablas: el jueves la Compañía Las Carmelitas se presenta con su "Travesía Reciclada" con la actuación de Gemma Ríos y Carmín Lupe y un homenaje único al gran Federico García Lorca. El domingo, función especial de La Simbiótica junto a Son Pololos, para vivir una noche de cumbia y humor travesti sin límite. Jueves 9 de octubre a las 21:30 en Santos Dumont 4040 y domingo 12 de octubre a las 20 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

TERTULIAS

Proyecto urbanístico. Nueva fecha del ciclo de lecturas y música en la peluquería de Pablo Bigliardi. Leen Fernando Noy, Mario Varela, Beatriz Vignoli, Rocío Muñoz Vergara y Luchi Fernández. Toca en vivo Mercedes Nowak. Viernes 10 de octubre a las 20 en la Peluquería y Libros Cuidamos tu cabello, Riobamba 1387.

La Fiesta de La Palabra. Para festejar sus primeros 10 años de autogestión y reivindicar el valor de la amistad invocando al poeta Ioshua con lecturas de Nadia Sol Caramella, Corina Iglesias, Leónidas Castillo, Victoria Palacios, Vic Armada, Pamela Neme Scheij, Sol Zurita, Inés Púrpura y Natalia Iñiguez. Sábado 11 de octubre a las 20 en Los Confines, Monseñor Agüer 4757, Villa Ballester.

Martes de poesía y música. En el ciclo del CCEBA que propone un cruce entre las letras y el sonido se presentan en vivo Julieta Laso y Mariano Blatt, para protagonizar el séptimo encuentro de la temporada 2025. Coordina el encuentro Martín Pérez. Martes 14 de octubre a las 19:30 en el CCEBA, Paraná 1159.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Panda + Isabella. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el viernes a las 19 con The Cure y "Disintegration" y el sábado a la misma hora con Stan Getz & Joao Gilberto: "Getz/Gilberto". A la misma hora, presentación de VICIO FANTASIA RECORDS: Release Party. Viernes 10 a las 19 y a las 23 y sábado 11 de octubre a las 19 en Artlab, Roseti 91.

RECITALES

Pequeño Bambi, Lesbi and the Holograms y Sr. Woman. Se viene una fecha a puro punk en el Barrio Chino con la musicalización de DJ Manu Duca y los shows en vivo de Pequeño Bambi, la banda de punk rock queer de Buenos Aires, Lesbi and the Holograms y sus zapadas furiosas y un sonido noventero e irresistible y Sr. Woman, el grupo formado por Sr. Woman, Lady Ray Van Ring y Tai Ling que explora el cine, la poesía y la performance. Sábado 11 de octubre a las 22 en Quetrén, Olazábal 1784.

LIBROS

Un músico de sexo dudoso: Carlos Lambra. Aportes para una genealogía transmasculina rioplatense. Se presenta el libro de Lin Pao Raffetta publicado por Puntos Suspensivos Ediciones, un nuevo ensayo que forma parte de la Colección Justicia Epistémica. Además, se lanza el Archivo TransMasculinidades Argentina. Presentan: Lin Pao Raffetta, Ese Negro Montenegro, Duen Sacchi y María Belén Correa. Música en vivo por Noah Almirón. Domingo 12 de octubre a las 18 en La Lengua, Av. Rivadavia 1377.

TEATRO

Mamá Planta. Vuelve la obra protagonizada por Maruja Bustamente y escrita y dirigida por Nicolás Blandi con Ignacio Albani, Caro Setton y Pablo Toporosi: Una planta crece en el medio de un jardín abandonado. Una chica cree que esa planta es su madre. La tía quiere vender la casa de la chica para viajar y abandonar la nostalgia del duelo entre canciones de Chavela Vargas y diversas situaciones extrañas. Viernes 10 de octubre a las 22:30 en El Grito, Costa Rica 5459.

Mamita Querida. Se presenta la obra de Alejandro Urdapilleta, la historia de Joan Crawford pero muy argentina, actualizada al tiempo actual en donde la madre es interpretada por Darío Ian Bas y su hija Humberta por una muñeca. La historia atraviesa la sistemática vejación, tortura y represión de una hija, Humberta por su madre viciosa, violenta y sádica con ataques incontrolables de desesperación e incontinencia. Domingo 12 de octubre a las 17:30 en la Sala 41, Bolívar 674.

La Bicha. Dirigida por Violeta Marquis, con dramaturgia y actuación de Malena Laurent y Sol Zaragozi, la música en vivo de Sebastián Sonenblum y las coreografías y movimientos diseñados por Fioreya, estrena la temporada de la obra ubicada en un pasado distópico que combina la ciencia ficción con el terror protagonizado por la transhumanidad, el deseo lésbico, el animismo de las máquinas y la materia vibrante. Funciones: viernes a las 21 en Área 623, Pasco 623.

Y el rosal tampoco existe. Brecht con tacos, Valeria Lynch en loop y un país rifando la bondad, con dramaturgia de Ramiro Lehkuniec y dirección junto a Andrea Gandola: trece artistas en escena sacuden el tango en clave camp en un cabaret donde lo marica arde, los rezos se cambian por coimas y el amor desfila en sunga. Estreno: Viernes 10 de octubre a las 20:30 en la EMAD, Sarmiento 2573.

Si me querés, quereme trans. Décima temporada de la historia que late con la comunidad travesti trans: una obra escrita por Daniela Ruiz que habla de sueños, de ternura y de luchas, logros y porvenires. Actúan Emmanuel Martínez, Camila Kyu, Daniela Ruiz, Daniel Canney, Soelí Naveyra y Marisol Lauck. Entrada libre y al sombrero. Domingo 12 de octubre a las 20 en El Limonero, Salguero 668.

Bufarra. Carne a la parrilla. Con dramaturgia y dirección de Eugenio Soto vuelve a las tablas con el elenco original completo y en el mismo patio de Espacio Polonia a 10 años de su estreno: Silvio llega a Podestá a comer un asado con su amigo de la infancia, Vicente, y su ahijado Ángel, pero Susana, esposa de Vicente, sabiendo que Silvio acaba de salir de la cárcel señala el "peligro" de este visitante, nombrando la acusación que pesa sobre él: “Bufarra”. Funciones: domingos a las 20:30 en el Espacio Polonia, Fitz Roy 1477.

CINE

Museo de la noche. Nueva función de la película realizada por Fermín Eloy Acosta: a fines de la década del sesenta el artista argentino Leandro Katz participó de la compañía Teatro del Ridículo, un grupo excéntrico vinculado al underground queer neoyorquino, explorado aquí mediante archivos, testimonios y espectros del pasado que interrogan el presente. Domingo 12 de octubre a las 19 en Arthaus, Bartolomé Mitre 434.

FESTIVALES

Paulas. Vuelve el capricho caprichoso con este festival de figuras paulísticas en una imperdible reunión de Paulas. Lecturas a cargo de Paula Peyseré, Paula Maffía, Paula Jiménez España y Romina Paula. Cierre musical: Paula Trama. Miércoles 8 de octubre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

21 Festival de Cine Underground. Comenzó una nueva edición del festival de cine en las grietas, autogestivo, descentralizado y de libre circulación, producido en red en varias ciudades del continente para mostrar producciones audiovisuales inéditas, experimentales o fuera del sistema industrial en espacios no tradicionales de exhibición, generando una grilla común y un objeto/texto fruto de la Inteligencia colectiva puesta en funcionamiento y manifestación. Desde el 8 de octubre, programación completa en Instagram: @cine_underground

STAND UP

Arco. Show de stand up con el ciclo de humor arcoíris, la previa perfecta para reírse con todo antes de la party. Hostea Yis Giménez. Entrada a la gorra. Viernes 10 de octubre a las 22:30 en la sala Rohayhu de Feliza, Av. Córdoba 3271.

MARCHA

Novena marcha del orgullo de La Matanza. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de La Matanza, línea histórica, invita a la 9° edición para marchar por el orgullo matancero y por la lucha y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ con un homenaje especial a Diana Sacayán a 10 años de su travesticidio. Sábado 11 de octubre a las 16 en la puerta del Shopping San Justo.

EXTRA

Lorena en el Ciclo ON/OFF. El unipersonal de ficción que narra en primera persona, con crudeza poética, humor y un lenguaje descarnado, el paso de Lorena por El Hotel Gondolín llega a San Martín. Protagonizado por Payuca, con dramaturgia de Felicitas Kamien y Federico Liss y dirección de Felicitas Kamien. Jueves 9 de octubre a las 20 en el Complejo Cultural Plaza, Int. Campos 2089, San Martín.