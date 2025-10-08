No me gusta volver a Bahía Blanca, me deprime. Vengo una vez al año para que mis viejos no me acusen de mala hija, para lavar las culpas de vivir tan cerca y venir tan poco. En cada viaje la siento más fría, más vieja, más gris.

Llego en el avión de la mañana, todavía con la ropa y la resaca de anoche. El abrazo de papá es más largo de lo normal. No sonríe, no me pregunta cómo volé.

Cuando ya estamos en el estacionamiento, suspira. Parece diez años más viejo. Traga saliva antes de hablar.

-Ayer se murió El Santi, hija.

Las palabras retumban entre mis orejas, como si alguien me hubiera golpeado con una sartén en la cabeza. No puede ser.

Papá no dice nada más.

-¿Qué? ¿Cómo que “se murió El Santi”? ¿De qué? ¿Estaba enfermo? ¿qué le pasó? No me habías dicho que estaba enfermo, papá. ¿De qué carajo se murió?

-Bebi, respirá.

Trato de hacerle caso, como siempre. Respiro y lo escucho.

-No, no estaba enfermo. Ayer estaba haciendo un asado en la casa, lo más bien, con Susana y las nenas. Se quedó duro en el patio.

Le tiembla la voz mientras me dice algo de un infarto, una ambulancia, no sé, no le presto atención. Paso de la verborragia al silencio total. Se me llenan los ojos de lágrimas, pero hago fuerza para retenerlas; si me pongo a llorar en frente de papá no voy a poder parar.

Él maneja y yo miro para adelante. Me trago las lágrimas, los mocos y las disculpas. Me saca del trance la palabra “velorio”:

-¿Ahora?

-Sí, hija, ahora. Mamá nos está esperando en el salón, yo te vine a buscar para ir juntos. Hay que estar ahí, ¿viste?, no sé, no hay mucho para decir pero hay que estar ahí.

-Pero, pa, soy un desastre.

Papá me mira de reojo y cae en lo que te tengo puesto: pollera corta, botas altas, remera de encaje. Suspira y me señala el asiento de atrás. Hay un buzo negro con el logo de la empresa en el pecho. Me lo pongo y trato de peinarme un poco usando el espejito del auto. Sigue siendo un look bastante ridículo, pero al menos ya no se me ven las tetas. Viajamos en silencio hasta la casa funeraria.

En la puerta está mamá apagando un cigarrillo con el pie. Me abraza y llora.

Entramos. Mis viejos se agarran de la mano y caminan juntos. Yo voy atrás, escondida entre los dos como la primera vez que lo vi a El Santi.

Tenía seis años y me daba vergüenza entrar a la casa que compartía con Susana, así que me quedé pegada a la pierna de mi mamá hasta que Virginia apareció y me invitó a jugar. Me prestó la Barbie con el mejor vestido y enseguida nos hicimos amigas.

Tenía quince cuando Virginia me sostenía el pelo mientras vomitaba en una maceta en el patio de su casa intentando no hacer ruido. Nos encontró su papá y en vez de retarnos, se rió y me llamó “flojita”. Siempre fue un canchero.

Cuando les conté que me iba a estudiar a Buenos Aires y mi amiga lloraba desconsolada, El Santi me prometió un asado de despedida y me dio un abrazo. Enterré mi nariz en el cuello de su camisa y su perfume me pegó un cachetazo.

Ahora el velorio solo huele a cera de vela, y algún sahumerio. Hay varios grupos de personas dispersos entre arreglos florales, coronas y bandejas con sanguchitos de miga. En el fondo del salón está el cajón, por suerte, cerrado. Al costado y agarradas de la mano, Susana y Virginia.

Nos acercamos cada vez más a ellas, ya casi no me puedo esconder. Virginia tiene los ojos clavados en el suelo. Está flaquísima, mucho más que la última vez que nos vimos.

La fui a buscar a su casa llorando. Había vuelto a Bahía a pasar Navidad y me había enterado de que Marcos, mi novio en ese momento, me estaba cagando con una mina de la oficina. Me abrió la puerta El Santi y me dijo que Virginia no estaba.

-Pasá, Bebi, te hago un mate y la esperamos a Vir.

Le pasé por al lado y otra vez sentí su perfume como una piña en la cara.

Susana estaba en el bingo con mi mamá.

-¿Qué “mate”, Santi? Dame un whisky.

Mi pedido le causó gracia pero le insistí. Nos sentamos en la mesa del comedor a hablar de Buenos Aires, Marcos, los tipos, el trabajo, River, Bahía. Al final de la botella yo ya no sabía ni quién era Marcos.

-Bebi, no te preocupes que ya vas a encontrar a otro, ese tipo no te merece.

Jugaba tranquilo con la tapita de la botella, haciéndola girar sobre la mesa. Ni me miraba a los ojos. Parecía aburrido y eso me dio bronca.

-No sé, a esta altura ya me da paja conocer tipos nuevos.

-¿Qué decís, Bebi? ¿Sabés la cantidad de tipos que vas a conocer a lo largo de tu vida?.

-Puede ser. Aunque me hinché las pelotas de los pendejos.

Levantó una ceja, dejó de jugar con la tapita.

-No todas tenemos la suerte de Susana, Santi.

Se rió nervioso cerrando los ojos. Cuando los abrió, se encontró con mi silla muy cerca de la suya y nuestras rodillas tocándose.

-Sos copado, sabés cocinar, sos buen bailarín, contás buenos chistes… ni hablar de tus abrazos, Santi.

Silencio. Vi la sorpresa en sus ojos cuando me le tiré encima, sus manos torpes querían evitar que le desabrochara el cinturón. Se las agarré con fuerza y las puse en mi cadera mientras me sentaba arriba suyo. Intentó esquivar mi beso, pero llegué a sentir su aliento a whisky al mismo tiempo que la puerta del living se abrió y entró Virginia. Yo tenía las tetas a dos centímetros de la cara de su papá.

-¿Qué carajo están haciendo?

Todavía con las llaves en la mano, mi amiga miraba a su papá abrocharse el cinturón mientras la cara se le ponía cada vez más roja.

-No te la agarres con él, no fue su culpa, fui yo, perdón, Vir, perdón, en serio, me fui a la mierda, perdón.

-Bebi, además de una puta de mierda, sos una hija de re mil puta.

Mi vieja le suelta la mano a papá para agarrar la de Susana y llevársela a fumar. Se me disuelve el escondite y Virginia finalmente me mira. Me muero de la vergüenza por lo largo de mi buzo y lo corto de mi pollera, pero le sostengo la mirada. Se decide, da un paso adelante y extiende los brazos. Yo hago lo mismo.

La abrazo fuerte y finalmente se quiebra. Virginia llora y me baña el buzo de lágrimas y por encima de su hombro veo el cajón de su papá y le digo que acá estoy. Siento a mi amiga entre mis brazos del mismo tamaño que cuando la conocí. La aprieto fuerte, como si le quisiera escurrir el dolor.

-Perdón, Vir.

Virgina se seca las lágrimas con un pañuelo de papel usado. No dice nada.

-Perdón. Perdón, en serio.

-Ahora no, Bebi.

-Perdón, boluda, en serio, me fui a la mierda, perdón, no quise. O sea, sí pero no así, perdón, Vir, te extraño, perdón.

El murmullo de la gente se apaga y algunas cabezas se giran en dirección a donde estamos. Me doy cuenta de que estoy gritando. No paro. Virginia ya no llora ni me abraza, me mira seria. Se me caen las lágrimas y los pedidos de perdón a igual velocidad.

-¡Pelotuda, te estoy diciendo que acá no!.

Virginia da un paso hacia atrás, empujándome con las dos manos, igual que hizo esa noche cuando me echó de su casa.

Siento una mano en la espalda. Es papá, que me agarra fuerte del brazo y me empuja entre la gente, hacia la salida. Yo sigo llorando, me atajo los mocos con la mano que me queda libre.

Llegamos a la vereda. El viento me pega en la cara y se lleva un par de lágrimas.

-Pá…

-Respirá, Bebi

Tomo aire antes de mirarlo a los ojos y empiezo a hablar.