Con 46 despidos en el frigorífico Euro, que arrastra una crisis desde hace meses en Villa Gobernador Gálvez, y 400 metalúrgicos que empiezan a sufrir suspensiones rotativas en Electrolux, una reconocida fábrica de heladeras de zona sur, la realidad cotidiana de la región Rosario golpea de frente al surrealismo del presidente Milei en sus veleidades de rockstar, e interpela grave los fastos del presunto aniversario 300° de la ciudad que pretende la gestión Javkin y que ayer tuvo su clímax.

Mientras transcurría la prueba de sonido feliz en el Monumento y la vicegobernadora Gisela Scaglia hacía campaña en Santa Fe con la apertura de algo llamado "Expoempleo", en la avenida San Diego al 1900, de VGG, ardían neumáticos y angustia de 46 trabajadores del frigorífico tripero Euro SA que hoy asisten al final de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y a la voluntad manifiesta de la patronal –Guillermo Salimei y su hijo Nicolás, más Néstor González– por ratificar esos despidos.

"Estamos muy preocupados porque la patronal no piensa dar marcha atrás, e insiste en ofrecer 50 por ciento de la indemnización antes de la conciliación y la otra mitad en 3 o 4 meses. Pero los trabajadores no quieren eso, quieren trabajar", expuso el delegado del Sindicato de la Carne en Euro SA, Walter Navarro, a Rosario/12.

La planta, hoy controlada por los referidos empresarios bonaerenses, había procedido al despido de 52 obreros el mes pasado. La puja gremial y la intervención ministerial hicieron que 6 fueran reincorporados. Pero hasta ahí. Si hoy no hay acuerdo, quedarán firmes esos que recuperaron su empleo serán cesanteados junto con los otros 46 trabajadores.

En la audiencia anterior, la empresa manifestó su decisión de consolidar los despidos, y alegó una reducción del volumen de insumos que afecta la actividad.

Los trabajadores refutan ese argumento con una lectura acaso peor aún: los Salimei no entienden ni les interesa el negocio frigorífico, pero Euro SA le sirve para su volumen de negocios. Ellos entraron a la sociedad en 2020, como aportantes financieros de la familia villagalvense Lequio, hasta entonces propietaria de la firma. Luego, acabaron por tomar el control total del negocio.

Guillermo Salimei está imputado en una causa federal sobre lavado de activos de origen ilegal. "Ahora en el frigorífico están trabajando con menudencias, unos 100 compañeros pero podrían estar trabajando mil. Lo que pasa es que el problema acá no es la recesión ni la caída de ventas como en otras industrias, lo que pasa es que son prestamistas, esa es la suya", sintetizó Navarro.

Cumplida la primera semana del mes, ayer los operarios de Euro no habían cobrado el sueldo aún. Ante este panorama, el sindicato adelantó que hoy reanudará la protesta en el ingreso a la planta fabril y, de fracasar la audiencia en la cartera laboral, procederá a tomar las instalaciones del frigorífico.

En simultáneo, la crisis retornaba a la fábrica de heladeras y freezers Electrolux, en Battlle y Ordoñez al 3400. Como ocurre de tanto en tanto con esta y otras empresas de línea blanca, la compañía comunicó ayer a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) la aplicación de un esquema de suspensiones rotativas desde hoy para unos 400 operarios que se emplean en la planta de barrio Las Delicias.

La medida podría prolongarse al mes de noviembre, si la negociación no deriva en una nueva acta a firmarse en el Ministerio de Trabajo provincial.

Desde el gremio, reiteraron que la situación es "una señal negativa", en un contexto que se agrava. "La situación es trágica. La empresa, como ya lo han dicho otras, explica que todo se debe a la caída de la demanda interna, el mercado se contrajo, y además la apertura indiscriminada de importaciones que propicia el gobierno nacional: esto a la línea blanca le pega de lleno", resumió Pablo Cerra, apoderado legal de la UOM Rosario.

Los metalúrgicos vienen de una zozobra similar el mes pasado, con Metrofund, que produce ejes de camión y tambores de freno. Esta pyme situada en Ovidio Lagos y Circunvalación despidió el mes pasado a 30 obreros y les ofreció indemnizarlos solo al 50% y en cuotas. Hubo conciliación obligatoria pero, una vez vencida, las cesantías quedaron firmes.

En el caso de Electrolux, como ya ocurre en Acindar, los trabajadores suspendidos pasan a cobrar su salario de manera parcial, y conservan su puesto laboral mientras dure la medida. En Rosario, se estima que ya son alrededor de 30 las empresas que aplicaron esta alternativa en lo que va del año. La UOM calcula que desde enero se perdieron al menos 2.000 puestos de trabajo en el sector en la región.

Además de la caída del consumo, una de las medidas más cuestionadas por el gremio fue la autorización del gobierno, en julio pasado, para que particulares ingresen al país con electrodomésticos comprados en el exterior sin restricciones. “Eso termina de desincentivar la producción local”, alertó Cerra.

El grupo Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) divulgó ayer su informe habitual. En base a datos de la Secretaría de Trabajo, se destruyeron en el país 171.416 puestos laborales en el sector privado desde la asunción de La Libertad Avanza en el gobierno. La tasa de desocupación a junio pasado era 7,6%, cuando en diciembre de 2023 era de 5,7%.