Newell’s entrenó ayer por la mañana en Bella Vista y hoy Cristian Fabbiani parará por primera vez el probable equipo para recibir pasado mañana a Tigre desde las 18.30. La lamentable actuación del equipo rojinegro ante Boca expone al entrenador a meter mano en la formación, incluso a pesar de que el plantel no le ofrece muchas alternativas. Gonzalo Maroni está en condiciones de volver, tras cumplir dos fechas de suspensión, pero el ex Tigre venía mostrando muy bajas actuaciones y no está garantizada su vuelta. Como así tampoco la de Darío Benedetto a pesar de que Carlos González no podrá jugar por lesión. En la práctica de ayer el técnico no dio señales de lo que tiene pensado para el relevante compromiso del viernes.
